„PREM-Quartett“ unterhält im Biergarten

Das erste Biergartenkonzert dieses Sommers vor der Brasserie Adler in Munderkingen am Freitagabend ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Wie für die Biergartenkonzerte der Vorjahre hatte „Muki“, die Munderkinger Umwelt- und Kulturinitiative, wieder die Organisation übernommen und diesmal das „PREM-Quartett“ eingeladen.

Der ungewöhnliche Name lässt auf die drei Musiker und ihre Sängerin schließen. Auf der „Biergarten-Bühne“ standen am Freitag P, wie Pi Bleicher am Cajon, R wie Rainer Schmäh an den Keyboards, E, wie Elmar Ertle an der Gitarre und am Bass sowie M, wie Sängerin Monika Kneer.

Im Biergarten und bis auf die Straße saßen die zahlreichen Zuhörer, um sich vom PREM-Quartett in die Welt der Evergreens, Musicals und des Jazz, aber auch der Pop- und Folkmusik entführen zu lassen. Ohrwürmer wie „Que Sera“, „I love Paris“ oder „Dream, dream, dream“ gehörten genauso zum PREM-Repertoire, wie Melodien aus dem Dschungelbuch, „Top of the World“, „Over the Rainbow“ oder der alte Schlager „Mit nem Teelöffel Zucker“.