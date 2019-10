Einen Revolver hatte am Sonntag in Munderkingen ein Rollerfahrer dabei. Den kontrollierte eine Polizeistreife gegen 15.45 Uhr in der Stadtmitte. Dabei fanden die Beamten im Helmfach einen Schreckschuss-Revolver. Den stellten die Polizisten sicher und untersagten dem 74-Jährigen die Weiterfahrt.

Der Mann muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen, denn er hat für das Kleinkraftrad keinen Führerschein und auch für die Waffe keinen entsprechenden Schein.