Polizeikontrolle: Mann ohne Gurt unterwegs, dafür aber mit Alkohol im Blut

Zur Zeit ist die Polizei wieder verstärkt im Einsatz. Am Donnerstag wurden in der Region erneut zahlreiche Verkehrsteilnehmer beanstandet. In Munderkingen kontrollierte eine Polizeistreife gegen 18 Uhr einen Autofahrer. Der 58-jährige Fahrer war in der Martinstraße unterwegs und nicht angeschnallt. Bei der Kontrolle soll er nach Alkohol gerochen haben. Ein Test bestätigte, dass der Mann deutlich zu viel davon getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben und sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.