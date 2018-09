Eine gefährliche Fahrt hat die Polizei am Samstag in Munderkingen beendet.

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein BMW in der Michel-Buck-Straße. Eine Polizeistreife stoppte das Fahrzeug und kontrollierte den Fahrer. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Mann Drogen genommen hatte. Ein Test bestätigte das. Der 22-Jährige kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt in einem Labor untersucht. So wird festgestellt, welche Drogen der Autofahrer genommen hatte.