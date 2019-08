Politischer Besuch bei Edeka Kuhm: So steht es um den einzigen „Vollsortimenter“

Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Lohner hat die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer am Donnerstagnachmittag den Edeka-Markt Kuhm in Munderkingen besucht. „Wir kennen uns von gemeinsamen Aktionen im Wahlkampf, bei denen ich versprochen habe, den Munderkinger Markt von Peter Kuhm zu besuchen“, sagte Ronja Kemmer über den Inhaber des Supermarkts, der Vorsitzender des Munderkinger CDU-Stadtverbands ist.

„Unsere Abgeordnete ist viel in der Region unterwegs und interessiert sich sehr, was vor Ort abläuft und wie sich Betriebe entwickeln“, sagte Bürgermeister Lohner und betonte, dass „Edeka Kuhm“, neben Discountern, der einzige „Vollsortimenter“ in der Stadt sei. „Außer Frau Enderle, die in der Innenstadt den letzten Tante-Emma-Laden betreibt“, so Lohner.

Mit seiner Frau habe er 2007 den Einkaufsmarkt, der damals vor dem Aus stand, übernommen, erzählte Peter Kuhm und spannte den Bogen bis in die Gegenwart: Um „überhaupt anfangen zu können“, sei 2007 eine erste Investition von einer Million Euro nötig gewesen, so Kuhm. „Und 2013 haben wir den Markt komplett erneuert und eine weitere Million investiert“.

Heute beschäftigt Kuhm 34 Mitarbeiter

Seit damals, so der Inhaber des Supermarkts, seien eine umweltfreundliche CO2-Kühlanlage und Bedientheke auf dem neuesten Stand in Betrieb. Heute beschäftigt Kuhm 34 Mitarbeiter, darunter zwei Auszubildende, die den Beruf der Einzelhandelskauffrau „Lebensmittel“ erlernen. Auf 850 Quadratmetern im Supermarkt und 550 Quadratmetern im Getränkemarkt bietet „Edeka Kuhm“ rund 30.000 Artikel an.

Auf die Frage der Bundestagsabgeordneten nach regionalen Produkten antwortete Peter Kuhm: „Wir beziehen verschiedenste Waren von Lieferanten im Umkreis von rund 15 Kilometern“. Honig und Mehl aus Munderkingen, Fleisch und Wurst vom Untermarchtaler Kloster, Eier aus Oberstadion, Kartoffeln aus Berg und Pilze aus Hayingen nannte Kuhn als Beispiele.

Der Bio-Trend ist inzwischen zum regionalen Trend geworden. Auch wenn das oft dasselbe ist Peter Kuhm

„Außerdem waren wir die Ersten, die das Munderkinger Benkesbergbier verkauft haben. Regionalität ist den Kunden heute enorm wichtig“, erklärte Kuhm der Abgeordneten, „der Bio-Trend ist inzwischen zum regionalen Trend geworden. Auch wenn das oft dasselbe ist“.

Ob Digitalisierung und Online-Einkauf im Supermarkt bemerkbar sei, wollte Ronja Kemmer wissen. „Im Non-Food-Bereich auf jeden Fall. Im Bereich der Lebensmittel nicht“, antwortete Kuhm. „Kopfsalat ist eben nicht Kopfsalat. Die Kunden wollen ihr Gemüse und ihr Fleisch vor Ort sehen. Zudem ist der Supermarkt auch ein Marktplatz, an dem man ein Schwätzle halten kann“.

Leider sei der Platz bei „Edeka Kuhm“ zu eng, um ein Café zu integrieren. „Sonst würde ich das sofort tun“, sagte Kuhm. Großes Interesse hatte Ronja Kemmer am Angebot umweltfreundlicher Verpackungen. Hier nannte Peter Kuhm das Angebot, Obst, Salat oder Gemüse in Mehrweg-Netzen statt in Plastiktüten zu kaufen und die Möglichkeit, Wurst und Fleisch an der Theke in Gefäße statt Plastik verpacken zu lassen. „Außerdem bieten wir Äpfel und Tomaten im Karton statt in Plastik an.“

Wir sind sogar in der glücklichen Lage im Markt und an der Bedientheke gelernte Mitarbeiter zu haben Peter Kuhm

Ob der Edeka-Markt Probleme habe, geeignete Mitarbeiter zu finden, wollte Ronja Kemmer wissen. „Nein. Wir sind sogar in der glücklichen Lage im Markt und an der Bedientheke gelernte Mitarbeiter zu haben“, antwortete Kuhm. Das sei wichtig, um alle Kundenfragen kompetent beantworten zu können, betonte der Chef des Supermarkts.

Auf dem Weg durch die Regale berichtete Peter Kuhm der Abgeordneten, dass der „Munderkinger Dionysius-Teller“ jeden Tag Ware bei ihm abhole, mit der zur Zeit rund hundert bedürftige Menschen in Munderkingen und Rottenacker versorgt werden.

Den Eindruck der Abgeordneten, dass heute bewusster eingekauft und mehr Wert auf die Qualität der Produkte gelegt werde, bestätigte Peter Kuhm. „ Da hat sich das Bewusstsein der Leute verändert. Heute ist wichtiger, was im Regal steht und zunehmend weniger, welche Farbe das Regal hat.“