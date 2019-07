„Phil Collins“ gewinnt die Superklasse

Das 12. Truckertreffen in Munderkingen erwies sich als bisher größtes seiner Art. Mitorganisator Rolf Braun hat sich am Samstag und Sonntag vom Zustand der fast 400 Fahrzeuge ein Bild gemacht – und angesichts der hohen Qualität sehr vieler Fahrzeuge sogar die Anzahl der Pokale erhöht. Nach fünf Kriterien bewertete er die in acht Klassen eingeteilten Fahrzeuge und übergab am Sonntagabend im Festzelt die Preise an die Gewinner.

Motorradstuntman Kevin Funk präsentierte am Sonntagnachmittag vor dem Bahnhof zwei Mal seine Show, bei der es auf Präzision bei unterschiedlichsten Geschwindigkeiten ankam. „Alles ist gutgegangen“ war am Ende sein persönliches Fazit. Knackigen Rock-Blues von der Ladefläche eines beim Bahnhof geparkten Trucks spielte am Sonntag das Quintett „A Wild Bunch“ aus Ochsenhausen. Beliebt war der LKW-Simulator der Firma Stöhr Logistik auf der Ladefläche eines Trucks, wo jedermann seine Fahrkünste testen und Karten für ein FC-Bayern-Spiel gewinnen konnte.

Sieben Mannschaften hatten beim Truck-Pulling teilgenommen, viele Zuschauer sahen zu, als jeweils sechs Personen einen 15-Tonner möglichst schnell 20 Meter weit ziehen mussten. Der sichtlich gutgelaunte Organisator Rolf Braun ehrte am Sonntagabend die drei besten Mannschaften mit 100, 250 beziehungsweise 500 Euro. Der dritte Preis ging nach Österreich. Die Belegschaft der Fa. Stöhr Logistik hat den zweiten Platz erreicht, Fa. Nisch aus Munderkingen war der Sieger.

„Ich habe die Fahrzeuge nach Außenansicht, Anbauteilen wie Chrom oder Lichter, Lackierung wie Airbrush und Pflege, Innenausstattung und Gesamteindruck bewertet“, so Rolf Braun. „Dabei habe ich in jeder der fünf Kategorien Punkte von 1 bis 10 vergeben“, so Braun weiter. Aus der Hand des fünfjährigen Johannes Nisch erhielten die von Braun verkündeten Gewinner auf der Bühne ihre Pokale. Bei den „Mini-Brummis“ waren Rudolf Schrott von der Firma Gebrüder Braig und Harald Heller aus Hessen unter den drei Gewinnern, die „Schwäbische Zeitung“ hatte beide vorgestellt.

Als Rolf Braun schließlich die Königsklasse prämierte, „Show-Trucks“, hat er anstelle von drei gleich sechs Pokale verteilt. Den ersten Preis hat Sascha Fleischmann aus Küps bei Kronach in Bayern erhalten. Sein vom Airbrusher Jörg Wolke verzierter fünf Jahre alter und mit 540 PS ausgestatteter Truck, der täglich Maschinen transportiert, war mit mehreren Phil-Collins-Motiven versehen, eines kann nachts beleuchtet werden.

„Ich habe Phil Collins am Montag in München beim Konzert erlebt, gigantisch, nur, dass er am Stock gehen musste“, so Fleischmann, der beim Fahren vornehmlich Phil Collins hört.