Pfarrer Pitour spricht Segen für die Narren aus

Dass das Häs der Brunnenspringer grün, rot und weiß ist, „grad wia bei de Ministranta“, haben die Wuselinger Narren zu Beginn der Narrenmesse am Sonntagmorgen festgestellt. Und wie ein närrischer Faden zogen sich Grün, Rot und Weiß anschließend durch den Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Dionysius.

„Glaube, Liebe und Hoffnung“ seien durch diese Farben symbolisiert, erfuhren die vielen närrischen Besucher. „Maschger liebet wia dr Herrgott älles Bunte“, betonte Pfarrer Thomas Pitour. Gemeinsam mit „Waschfrau Sonja“ predigte der Geistliche „uff Schwäbisch und in Reim“, sagte, dass Hoffnung so wichtig „wia’s Essa“ sei, dass Gottes Liebe leuchte und dass ohne strahlend weißes Licht die Welt nur grau wäre. „Mit uirer Farbapracht kommet ihr beim Herrgott guat a. Denn älles Bunte des isch schee, darauf ein kräftiges Narro-Hee“, so Pitour. „Lila“, so der Pfarrer, sei die Farbe der Buße und der Fastenzeit.

„Aber des goht uns heut no nix a. Heut feiret d’Fasnet Frau Kind und Ma“, reimte der Pfarrer. Während der Narrenmesse sangen die Narren, dass ihre Kleider grün, rot, weiß und bunt seien, bewegten sich zu einem närrischen Halleluja und streckten zum Schluss die „Hände zum Himmel“ mit dem Text: „Der Frohsinn, den Gott uns gebracht, soll uns begleiten Tag und Nacht. An dr Fasnet, s’ganze Leben. Kommt stimmt ein und dabei lacht“.

Traditionell verteilten die beiden Brunnenspringer nach dem Gottesdienst wieder Wusele direkt aus dem Taufbecken der Kirche an „älle kloine Mäschgerla“.