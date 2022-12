Perlon spendet an Tafelläden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Zahl der Menschen, die von Armut betroffen und auf den Einkauf im Tafelladen angewiesen sind, steigt. Dort sind immer öfter die Lebensmittel knapp, auch weil weniger Überschuss in den Supermärkten anfällt. Das hat die Firma Perlon GmbH bewogen, an ihren deutschen Standorten die Tafel zu unterstützen.

Anette Cezanne und Alexander Sperrle von der Personalabteilung des Unternehmens in Munderkingen überreichten jetzt eine Spende in Höhe von 1500 Euro an die Tafelläden des DRK-Kreisverbands Ulm. „Wir sind sehr froh und dankbar für die Spenden“, sagte die stellvertretende Kreisgeschäftsführerin Claudia Steinhauer. Denn die in die Höhe schießenden Energiepreise machten nicht nur den Kundinnen und Kunden, sondern auch den Tafelläden zu schaffen: Die Tankfüllungen für die Fahrzeuge, mit denen Ehrenamtliche die Lebensmittel einsammeln, verschlingen große Summen.

Das gilt auch für die Kühlregale in den Läden. „Dank der Spenden können wir die niedrigen Preise in unseren Tafelläden stabil halten“, betonte Claudia Steinhauer. Unter dem Motto „Wir können die Welt nicht retten, aber wir können versuchen, sie ein bisschen besser zu machen“ unterstützt die Firma Perlon, die Tafeln im Bereich ihrer drei Standorte Munderkingen, Wald-Michelbach/Affolterbach und Bobingen mit je 1500 Euro. Die globale Unternehmensgruppe mit rund 850 Mitarbeitenden ist spezialisiert auf die Herstellung von synthetischen Filamenten.