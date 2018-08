Party im Munderkinger Eventroom

Nach der ersten sehr erfolgreichen Auflage im März 2018, wollen Party-Veranstalter Tom Breymaier und ein Team am kommenden Freitag, 24. August, ab 20 Uhr nun nochmal eine Schippe drauf legen. Sie laden zum Summer Gig mit DJ Olde in den Eventroom in Munderkingen ein.

Angefangen hat Tom Breymaier mit seiner Veranstaltungsreihe im sogenannten Ur-Schlecker in Ehingen. Jetzt ist er nach Munderkingen umgezogen. Am Freitag soll nun das erste große Ur-Schlecker-Sommer-Event nahe des Munderkinger Bahnhofs steigen. Geplant sind auch einige Specials. So wird ein Foodtruck mit einem Holzofen vor Ort sein, der Schwäbische Dinnede, Wurst im Brotteig, Burger, Wedges, House Fries und Pulledpork anbietet.

Außerdem gibt es eine Chill-Lounge mit offenem Feuer, eine große Shisha-Lounge aus Paletten und eine Palm-Beach-Area. Zudem kündigt Tom Breymaier eine einzigartige Ur-Schlecker-Dekoration an

„Als Support DJ haben wir keinen geringeren als DJ Schmel ins Boot geholt“, so der Veranstalter. DJ Schmel sei bekannt aus dem Ulmer Nachtleben vor allem dem Theatro und dem Myers. Für ihn als Munderkinger ist der Auftritt im Eventroom ein echtes Heimspiel. „Er kann es kaum erwarten, an diesem Abend seine Stadt auf den Kopf zu stellen“, so Breymaier.

Hauptakteur an diesem Abend wird DJ Olde sein. „Wir werden wieder eine Mega-Party in Munderkingen zusammen feiern“, kündigt dieser an. Jugendliche ab 16 Jahren erhalten Einlass, es finden Ausweiskontrollen statt.