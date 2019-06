Parkplätze und Sperrung: Das Sommerfest steht bevor - das ist zu beachten

Was tun bei Temperaturen jenseits der 30 Grad? Ab ins Freibad, haben sich viele Menschen in den vergangenen Tagen gedacht. Besonders am Mittwoch verzeichneten viele Bäder Rekordzahlen.

Doch ebenso voll wie die Schwimmbecken, waren es auch die Parkplätze. Die Folge: Wild parkende Fahrzeuge, die selbst Rettungswege verstopften. Während in Trossingen Knöllchen verteilt wurden, ging man in Tuttlingen rigoroser vor: Dort wurden auch Fahrzeuge abgeschleppt.