Noch viele Barrieren in der Stadt

Um Barrieren in der Stadt auszumachen, hat am Montagabend erstmals ein Rundgang durch Munderkingen mit der Rolli-Gruppe, dem Bürgermeister, Gemeinderatsmitgliedern und Stadtmitarbeitern stattgefunden. Bürgermeister Michael Lohner selbst testete die Strecke während des gesamten Rundgangs im Rollstuhl. Los ging es am Friedhof.

Die Barrierefreiheit sei ein wichtiges Thema, machte der Bürgermeister zu Beginn deutlich. Einiges habe man schon getan, sich etwa um Parkplätze und eine Bushaltestelle gekümmert. „Jetzt wollen wir in der Praxis nochmal zeigen, wo es wirklich hapert.“ Auch gehe es darum, das Bewusstsein der Stadtmitarbeiter und der Verwaltung zu sensibilisieren. Viele Barrieren gebe es, an die man gar nicht denke. Gleich zu Beginn habe er am Parkplatz beim Friedhof gemerkt, dass schon ein Bordstein eine Grenze darstellen könne.

Der Bürgermeister hebt ab

Hans-Peter Strobel, Anne Hein und Elisabeth Frankenhauser haben die Rolli-Gruppe am Montag vertreten. Zwei Rollstühle standen zudem frei zur Verfügung, um selbst die Problemstellen zu erfahren. Gleich an der ersten Bordsteinkante vor dem Eingang zum Friedhof hob Michael Lohner mit den Vorderrädern ab, konnte aber das Gleichgewicht halten.

Am Behindertenparkplatz müsse der Bordstein noch ein gutes Stück abgeflacht werden, regten die Rollifahrer an. „Solche Stellen gibt es überall in der Stadt“, sagte Hans-Peter Strobel. Gut sei aber, dass das Schild bereits ein Stück weit vom Parkplatz weggerückt worden sei.

„Das ist mühsam“, sagte der Bürgermeister, als er sich im Rollstuhl durch den Kies auf dem Friedhof kämpfte. Mit dem Rollator mit kleinen Rädern durch die Steine sei es sogar noch anstrengender, sagte Waldemar Schalt. „Hier ist viel zu viel Splitt drauf“, erklärte Bauhofleiter Kurt Fues. Eigentlich sollte es nur so viel geben, dass man die Erde durchsieht. Als der Bürgermeister dann ganz mit dem Rollstuhl im Kies hängenblieb, führte das auch zu Freude. „Das ist uns allen schon passiert“, sagte Anne Hein.

Über den feineren und helleren Splitt im unteren Teil des Friedhofs fuhr es sich dagegen problemlos. Hier sei der Untergrund auch dichter, erklärte Fues. Die drei Querwege im oberen Teil sollen nun verändert werden, erklärte der Bürgermeister. Dazu soll probeweise auf einem Weg der Splitt abgezogen werden und feinerer darauf gestreut werden. Schon in der übernächsten Woche soll damit begonnen werden. Auch die Zugänge zum Friedhof stehen dabei im Fokus.

Probleme beim Parken

Nächste Station war in der Altstadt. Über die Pflastersteine fuhr es sich prima. Doch gebe es am Behindertenparkplatz vor der Volksbank Probleme, erklärten die Teilnehmer im Rollstuhl. Entweder es parke dort unberechtigterweise jemand, weil er „nur ganz schnell was erledigen muss“ oder es parke jemand nebenan, was das Aussteigen erschwere.

Auf dem Weg zum Heilig-Geist-Spital blieb Michael Lohner mit seinem Rollstuhl an dem Rand einer Regenrinne hängen. Die Welle des Wegs beim Durchgang durchs Spital, so merkte er, ist zudem kaum zu überwinden. Als Rollstuhlfahrer müsse man den Aufzug in der Tiefgarage nutzen oder ganz außen herum, erklärte Anne Hein.

Die Löcher im Zebrastreifen an der Donaubrücke sollen auch beseitigt werden. Die weißen Steine sollen herausgenommen werden. Wenn neue, dunkle Steine verlegt sind, sollen diese angestrichen werden. Weil man an der Bordsteinkante beim Gasthof Rose hängenbleibt, soll diese etwas niedriger gemacht werden.