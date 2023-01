Neuigkeiten aus der Kunst & Nähwerkstatt Munderkingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kunst & Nähwerkstatt Munderkingen in der Marktstraße 27 startet ab 16. Januar mit einem zusätzlichen Angebot ins neue Jahr. Neben den bisherigen Aktivitäten in der Nähwerkstatt, Kunstwerkstatt und Töpferwerkstatt, stellen wir Ihnen nun die Strick- und Häkelwerkstatt vor.

Jeden Monat ein neues Thema und eine neue Freude in der Strick- und Häkelwerkstatt bedeutet, dass Sie vorerst einmal monatlich zu fixen Terminen (montags 15 bis 17.30 Uhr) selbst aktiv werden können.

Am 16. Januar Abschminkpads - nachhaltig, am 27. Februar DekoDeckel für GeschenkGläser und am 20. März Sticken für Ostern – Handarbeit muss Spaß machen!

Wie wäre es mit einer gehäkelten Kleinigkeit, einem Mitbringsel, einem selbstgemachten Geschenk oder doch lieber Filethäkeln, Stricken oder Sticken?

Natürlich können auch angefangene Arbeiten und vorhandenes Material mitgebracht werden oder Sie nutzen unsere Werkstattvorräte und unser Themenangebot. Eine kompetente Betreuung steht zur Seite. Anfänger? Kein Problem: Reinkommen und ausprobieren. Wir freuen uns auf Sie.