Neues Trainerduo bei Fußballerinnen des VfL Munderkingen

Andreas Schellinger und Manuel Saile trainieren in der kommenden Saison die Fußballerinnen des VfL Munderkingen. Dies gab der Verein am Donnerstag bekannt. Das Duo folgt auf Christian Zittrell, der den Männer-A-Ligisten SF Kirchen übernimmt. „Sie sind schon eine Weile dabei und kennen die Mannschaft“, sagt VfL-Vorstandsmitglied Thomas Knez zur Verpflichtung des Trainerduos Schellinger/Saile. Saile ist schon in der laufenden Saison eingebunden – von Anfang der Runde an, aber nach dem Rücktritt von Sepp Veser im Herbst und dem Einstieg von Christian Zittrell „hat es sich intensiviert“, sagt Manuel Saile. Weil Zittrell den VfL verlässt und in Kirchen wieder eine Männermannschaft übernimmt, arbeitet Saile künftig mit Andreas Schellinger zusammen. Beide werden für die Frauen I, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der kommenden Saison in der Landesliga spielen, und die Frauen II (Spielgemeinschaft mit Unterstadion in der Bezirksliga) zuständig sein. Saile geht nach jetzigem Stand davon aus, dass der Kader zusammenbleibt und will mit dem Landesliga-Team an die guten Leistungen des Frühjahrs 2018 anknüpfen. „Wir wollen den positiven Trend der Rückrunde mitnehmen“, so Saile. Der VfL ist das drittbeste Team der Rückserie.