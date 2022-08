Neues Semester der VHS im Alb-Donau-Kreis startet

Die Volkshochschulen Allmendingen, Griesingen, Munderkingen, Oberdischingen, Öpfingen und Rottenacker starten Ende September in ihr Herbst-/Wintersemester 2022/23. Anmeldungen sind ab 7. September möglich.

Die Volkshochschule Allmendingen bietet auch im kommenden Semester wieder einige Kurse an. Zum Fithalten gibt es eine große Auswahl: Über verschiedene Tanzkurse wie Linedance, Zumba oder den altbekannten Standardtanz reicht das Fitnessangebot bis hin zu Trendsport wie HIIT (hochintensives Intervalltraining) oder Hula Hoop.

Angebote gibt es auch für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die eher kreativ sein wollen. So werden in Allmendingen Töpferkurse angeboten. In der jungen VHS wird ebenfalls viel geboten. Sei es Yoga, Selbstverteidigung oder ein Spiel Programmieren?

Wer in diesem Semester Yoga machen will, ist bei der Volkshochschule Griesingen richtig. Hier wird Hatha-Yoga für Jung bis Alt angeboten. Außerdem werden immer freitags am Morgen und am Abend Beckenbodenkurse angeboten. Neu im Programm in Griesingen ist in diesem Semester die Brandschutzinformation von und für Senioren im Feuerwehrhaus.

Vom neuen Semester an ist in der VHS im Alb-Donau-Kreis (VHS-g) die Volkshochschule Munderkingen ein neues Mitglied. Auch in Munderkingen gibt es ein breitgefächertes Angebot – sei es eine Diskussionsrunde über die derzeitigen politischen Konflikte oder das Ausleben der eigenen Kreativität bei Kalligrafie. Kochliebhaber können ebenfalls ihren Horizont erweitern, von Low Carb über Maultaschen, bis hin zu Schwarzwust und Co. gibt es zahlreiche Angebote. Außerdem bietet die VHS Munderkingen Sportkurse von morgens bis abends an. Kinder können sich beim Tanzen auspowern oder auch ihren Kindergeburtstag bei der VHS-g feiern.

Bei der Volkshochschule in Öpfingen ist im neuen Semester eine Alpaka-Trekking-Tour für die ganze Familie im Programm. Wer schon immer mal das neue Lackierzentrum Ott von innen sehen wollte, ist zu der Werksbesichtigung am 20. September eingeladen. In einigen Kursen lässt sich auch die Kunst des Linedance erlernen, und für Sportliche hat die Öpfinger VHS eine große Auswahl, von Qigong und Tai Chi über Yoga bis zur Muskelentspannung. Und zur Weihnachtszeit können die Kinder leckere Plätzchen backen.

Aquafitness bietet die Volkshochschule in Oberdischingen im neuen Semester an. In einem anderen Kurs lernt man, wie man seine Kraft ohne Hilfsmittel stärken kann. Um Sprachkenntnisse zu vertiefen, werden für Erwachsene Italienisch- und Französischkurse angeboten. Auch Kochkurse sind wieder im Programm; dabei können auch die Kleinen leichte Kochhits erlernen.

Auch die VHS Rottenacker hält eine bunte Mischung an Kursen bereit. In Kursen zum Acrylmalen oder zum Gestalten von Gartenobjekten aus Keramik können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kreativ werden. Oder sie powern sich bei Fitgym und Step-Aerobic aus. Auch Standardtanzkurse sind Teil des Programms, wie auch Töpfern für Kinder.

Nicht nur vor Ort kann man an Kursen der Volkshoschulen teilnehmen, im neuen Semester wird im Rahmen der VHS digital (Kooperation mit einigen Volkshochschulen im Umkreis) ein breites Onlineprogramm angeboten, die eine Teilnahme von zu Hause aus ermöglichen.