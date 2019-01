Neues Munderkinger VHS-Programm ist da

Mehr als 40 Kurse bietet die Munderkinger Volkshochschule im aktuellen Halbjahr. Die beiden ehrenamtlichen VHS-Leiter Simone Bertsche und Erich Pöschl haben wieder versucht, ein vielfältiges Angebot für verschiedene Interessen und Altersgruppen zusammenzustellen. Ab Mittwoch können sich Interessierte für die Kurse anmelden.

Altbewährte aber auch ganz neue Angebote machen auch diesmal wieder die Mischung der Kurse im aktuellen Halbjahr der Munderkinger Volkshochschule aus. Die Programmhefte liegen jetzt wieder in den Verwaltungen der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen aus. Aber die gedruckten Hefte seien längst nicht mehr die einzige Informationsquelle für die Kurs-Interessierten, weiß VHS-Leiter Erich Pöschl. „Viele informieren sich inzwischen direkt auf der Internetseite der Volkshochschule und melden sich dann gleich online an.“

Training mit Baby

Neu ist beispielsweise das sogenannte Kanga-Training, bei dem Eltern gemeinsam mit ihrem Baby trainieren. Die Sprösslinge sitzen während des Workouts sicher dicht am Körper in der Babytrage. „Ein Munderkinger war auf uns zu gekommen und hatte nach diesem Angebot gefragt, dass er an einer anderen VHS bereits ausprobiert hatte“, berichtet Simone Bertsche. Immer wieder würden solche Anfragen an die beiden VHS-Leiter herangetragen. Wenn es sich organisieren lässt, würden die Kurse dann auch ins Programm aufgenommen.

Dafür fielen auch immer wieder weniger nachgefragte Angebote aus dem Programm weg. „So werden Sprachkurse derzeit weniger nachgefragt“, erklärt Erich Pöschl, weshalb es diesmal lediglich einen Englisch-Kurs für Anfänger geben wird. Auch Computer-Kurse würden derzeit nicht mehr so gut angenommen. „Wahrscheinlich kennen sich die Leute jetzt einfach immer besser mit Computern aus“, sagt Simone Bertsche.

Andere Zielgruppe erreichen

Ein Dauerbrenner hingegen seien Gesundheitskurse aller Art. „Weil die unser Zugpferd sind, versuchen wir uns hier immer besonders breit aufzustellen“, so die VHS-Leiterin. Bei den verschiedenen Sportkursen erreiche die VHS mit jungen Frauen auch eine Zielgruppe, die sonst weniger stark vertreten sei. In den Kochkursen treffe sich eher das gesetztere Publikum – außer bei den Angeboten zum Thermomix.

Auch Einzelveranstaltungen gibt es wieder. „Unsere beliebte Serien ,Blick hinter die Kulissen’ führt uns diesmal zu Liebherr nach Biberach“, kündigt Simone Bertsche an. Die Führung übernimmt Munderkingens stellvertretender Bürgermeister Waldemar Schalt, der lange Jahre an dem Standort tätig war.

Schon am Sonntag, 3. Februar, wird der Munderkinger Rolf Stökler über seinen Flug mit dem fliegenden Observatorium „Sofia“ in die Stratosphäre berichten. „Wenn man so jemanden vor Ort hat, muss man die Möglichkeit natürlich nutzen“, so Erich Pöschl. Auch die VHS-Urgesteine Elmar Ertle (Der historischen Markt 1992, 24. März) und Ludwig Walter (Wissenschaft und Glaube, 7. April) werden wieder Vorträge anbieten.