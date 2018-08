Neues Kursangebot für Munderkinger Familien

Die katholische Erwachsenenbildung Ulm-Alb-Donau (KEB) bietet ab Oktober ein neues Angebot für Mütter und Väter mit Kindern unter drei Jahren in Munderkingen an. An jeweils einem Tag in der Woche trifft sich dann eine Eltern-Kind-Gruppe (EKP), um sich auszutauschen. Geleitet werden soll die Gruppe laut KEB „von einer qualifizierten Kursleiterin“.

„Im Eltern-Kind-Programm wird von einer qualifizierten Kursleiterin in wöchentlichen Treffen ein strukturiertes Programm angeboten“, erklärt Martina Wallisch, Bildungsreferentin und Dekanatsfamilienbeauftragte bei der KEB in Ulm. In diesen Eltern-Kind-Gruppen sollen sich nach Wunsch der Ulmer Einrichtung, sechs bis acht Mütter und Väter einfinden, die die Entwicklung ihrer Kinder gut begleiten möchten, Austausch mit anderen Eltern sowie Impulse für den Familienalltag suchen. Die Kinder erhalten durch altersgemäße Aktivitäten (Spiele, Lieder, Bewegung, Kreatives) vielfältige Anregungen, die für ihre Entwicklung förderlich sind. Gleichzeitig finden wertvolle Sozialkontakte zu anderen Kindern und Erwachsenen statt.

Gruppe startet im Oktober

Am Dienstag, 9. Oktober startet nun in Munderkingen die erste EKP-Gruppe im Alb-Donau-Kreis. An 15 Dienstagen, vom 9. Oktober bis zum 12. Februar 2019, trifft sich die Gruppe jeweils von 9 bis 11 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Michael (Kirchhof 3) in Munderkingen. „Zusätzlich finden Elterntreffen, Veranstaltungen für die ganze Familie beziehungsweise Vater-Kind-Aktionen statt“, so die Bildungsreferentin in einer Pressemitteilung weiter. Eine Anmeldung für das neue Programm ist erforderlich.

Für alle Mütter und Väter, die sich zu diesem EKP-Kurs anmelden, findet am Dienstag, 9. Oktober, ein Kennenlernabend statt. Nähe Informationen dazu gibt es bei der Anmeldung.

Erfindung aus München-Freising

EKP ist eine geschützte Marke und wurde von der katholischen Erwachsenenbildung in München-Freising entwickelt. Ab Herbst 2018 werden erste Gruppen auch von der Katholischen Erwachsenenbildung Ulm-Alb-Donau angeboten. Sie bieten Müttern und Vätern unabhängig von ihrer Lebensform, Religion oder Nationalität eine wohnortnahe Begegnung mit anderen Eltern in ähnlicher Lebenssituation.

Informationen und Anmeldung bei der Katholischen Erwachsenenbildung Ulm-Alb-Donau, Weinhof 6 in 89073 Ulm, 0731/920 60 20 oder per E-Mail unter keb.ulm@drs.de.