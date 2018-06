Neues Konzept für Ferienbetreuung

Auch in diesem Jahr wird in der letzten Woche der Sommerferien wieder ein Ferienprogramm mit Betreuung angeboten. Nach dem das Organisationsteam um Jutta Braisch im vergangenen Jahr angekündigt hatte, nicht mehr weiter zu machen, war unklar, wie es mit dem Ferienprogramm weiter geht. Mit einigen organisatorischen Veränderungen findet es nun statt. Der Umbruchprozess ist aber noch nicht abgeschlossen.

Weil die Belastungen für die Ehrenamtlichen Dietmar Braisch, Paula Braisch und Petra Mohn neben Jutta Braisch inzwischen zu hoch waren, hatte das Organisationsteam des Ferienprogramms im vergangenen Sommer angekündigt, aufzuhören. Das Betreuungsangebot sollte auf andere organisatorische Beine gestellt werden. Seither haben Gespräche mit Bürgermeister Michael Lohner stattgefunden, wie dass umgesetzt werden kann. „Obwohl die gut verlaufen sind, konnten wir noch kein komplett neues Team finden“, berichtet Jutta Braisch. Deshalb hat sie in diesem Jahr nochmal die Entwicklung des Konzeptes übernommen. „Mir ist es wichtige, dass es weitergeht“, betont sie. Gemeinsam mit den anderen Ehrenamtlichen hatte sie das Ferienprogramm in den vergangenen sieben Jahren in ihrer Freizeit gestemmt. „Da hängt mein Herzblut dran“, erklärt sie, warum sie nochmal dabei ist. Außerdem seien auch viele Kinder auf sie zugekommen und hätten darum gebeten, dass sie nochmal weitermacht.

Auch wenn sie jetzt bei der Vorbereitung nochmal in die Bresche gesprungen ist, wird Jutta Braisch in der Betreuungswoche im Hintergrund bleiben. „Ich werde in meinem Büro das kommenden Schuljahr vorbereiten und dort natürlich bei Fragen zur Verfügung stehen“, kündigt sie an. Denn die Woche wird in diesem Jahr erstmals von den Betreuungskräften der Stadt übernommen, die auch im Ganztagsangebot der Schule tätig sind. Außerdem werden sich wieder Jugendliche freiwillig einbringen und auch die Bundesfreiwilligendienstler der Schule sind eingebunden. „Damit ist die Organisation des Ferienprogramm weg, von einer kompletten Ehrenamtlichkeit“, erklärt Jutta Braisch, die hofft, dass sich im kommenden Jahr auch für die Organisation, die sie jetzt nochmal übernommen hat, eine andere Lösung findet.

Für den kreativen Bereich hat Jutta Braisch in diesem Jahr eine weitere ehrenamtliche Unterstützung gefunden. Gemeinsam ist dann die Idee entstanden, dass das Thema diesmal Afrika sein wird. Anfang der kommenden Wochen werden die Infozettel in der Grundschule und den Kindergärten verteilt, bevor sich dann Ende der kommenden Wochen telefonisch angemeldet werden kann. „Es werden aber wohl nicht mehr so viele Kinder wie im vergangenen Jahr aufgenommen werden können, da waren die Kapazitäten teilweise schon überschritten“, so Jutta Braisch.