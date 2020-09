Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Munderkingen

Nach langem Warten ist es endlich soweit gewesen: Kameraden der Einsatzabteilung Munderkingen haben kürzlich in Oberderdingen bei der Firma Fahrzeugbau Schäfer ihren den neuen MTW abgeholt. Bei der Ersatzbeschaffung handelt es sich um einen VW Crafter, welcher nach den Bedürfnissen der Munderkinger Kameraden ausgebaut wurde.

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen durch die Pandemie konnte die Weihe des neuen Einsatzfahrzeuges nicht wie geplant stattfinden. Aus diesem Grund überraschte Max Hantke, Kamerad und frisch geweihter Priester, den Kommandanten und einige wenige Kameraden und führte im kleinen Rahmen eine spontane Weihe des Fahrzeugs durch. Unterstützt wurde er hierbei von den Ministranten Tobias Schartmann und Christoph Rehm. Nach einigen kleinen Umbauten und der in Munderkingen üblichen Beschriftung ist das Fahrzeug mittlerweile einsatzbereit in der Fahrzeughalle abgestellt und wird bei Bedarf mit ausrücken. In den nächsten Tagen und Wochen werden weiterhin Einweisungsfahrten anstehen. Alle Mitglieder werden im Umgang mit dem Fahrzeug und dessen Ausstattung geschult.