Neues Fahrzeug der Lauteracher Feuerwehr geweiht

Pfarrer Gianfranco Loi und Diakon Johannes Hänn haben am Samstagabend das neue Einsatzfahrzeug der Lauteracher Feuerwehr geweiht. Die traditionelle Floriansmesse der Feuerwehren in der VG Munderkingen in der Pfarrkirche St. Michael in Neuburg bildete den würdevollen Rahmen für die Fahrzeugweihe.

Pfarrer Loi nutze zur Fahrzeug weihe eine Kübelspritze, an der der Diakon gepumpt hat. Begleitet vom Musikzug der Munderkinger Feuerwehr marschierten die Abordnungen zur Kirche und später zur Weihe auf dem Vorplatz des Pfarrhauses. Unter den Gästen war der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel sowie die VG-Bürgermeister Hans Rieger und Uwe Handgrätinger.

„Die Floriansmesse ist eine Besonderheit in der VG“, sagte Lauterachs Bürgermeister Bernhard Ritzler. Mit dem neuen „Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W“ sei die Lauteracher Wehr künftig für die verschiedensten Einsätze gerüstet, so der Schultes. „Das ist ein Quantensprung für Lauterach, denn erstmals hat das Einsatzfahrzeug einen Wassertank an Bord“, betonte Ritzler. Das neue TSF-W werde das bisherige rund 35 Jahre alte Feuerwehrauto ersetzen. „Unser bisheriges TSF werden wir noch zum Mannschaftstransport nutzen“, so Kommandant Siegfried König am Samstag.

Das neue Einsatzfahrzeug hat 750 Liter Löschwasser an Bord, wurde von der österreichischen Firma Walser auf ein Iveco-Fahrgestell gebaut und kann mit sechs Feuerwehrleuten besetzt werden. „Unsere Atemschutzgeräteträger können ihre Ausrüstung jetzt im Fahrzeug anlegen“, betonte König. An Bord des neuen TSF-W sind ein Drucklüfter, ein Wassersauger, ein Notstromaggregat, eine Tauchpumpe und ein fünf Meter hoher Lichtmast. 194000 Euro hat Lauterach in das neue Einsatzfahrzeug investiert, vom Land wurden Zuschüsse in Höhe von 67700 Euro bewilligt. „Wir danken dem Landratsamt und dem Land Baden-Württemberg für die finanzielle und die Unterstützung bei der Konzeption des neuen Fahrzeugs“, sagte Bürgermeister Ritzler, „jetzt fehlt uns aber noch eine passende Garage“. Die will die Gemeinde beim Bauhof bauen. „Kein Luxus sondern ein Funktionsgebäude für die Feuerwehr. Aber auch dafür brauchen wir wieder Zuschüsse“, sagte Ritzler. Bis es soweit ist, wird das neue Fahrzeug im Schuppen des Narrenvereins geparkt.

Nach der Planung hat das TSF-W zwanzig Schläuche mit einer Gesamtlänge von 200 Metern an Bord. Weil bei der Zulieferfirma aber versehentlich 40 Schläuche mit der Aufschrift „Feuerwehr Lauterach“ gekennzeichnet wurden, konnte die Gemeinde 200 zusätzliche Schlauchmeter zum Preis von 600 Euro kaufen. „Da haben wir noch ein echtes Schnäppchen gemacht“, scherzte der Bürgermeister. Nach der Floriansmesse und der Fahrzeugweihe hat die Lauteracher Feuerwehr ihre VG-Kameraden zu einem gemütlichen Abend in die Lautertalhalle eingeladen.