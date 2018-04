Neues Ehrenmitglied beim VfL Munderkingen

Bei der Hauptversammlung des VfL Munderkingen am Freitagabend im Rössle ist Harald Ertle zum Ehrenmitglied ernannt worden. „Mister VfL“ wurde er bei der Ehrung vom VfL-Vorsitzenden Hellmut Hummel genannt. „Er ist ein jahrzehntelanger treuer Mitarbeiter des VfL“, so der Vorsitzende.

Kurt Maier, Vorsitzender des VfL-Ehrungsausschusses, betonte, dass Ertle viele Jahre Kassier und Abteilungsleiter der Kanu-Abteilung sowie Schriftführer und Abteilungsleiter der Eissportler gewesen sei. „Seit 2013 ist er zudem Schriftführer des VfL-Hauptvereins“, so Maier. Vor seiner Ehrung wurde Ertle erneut im Amt des VfL-Schriftführers bestätigt. Wieder gewählt wurde Philipp Schaible als erster Stellvertreter des VfL-Vorsitzenden. Wie bereits im vergangenen Jahr, konnten keine Bewerber für die beiden weiteren Stellvertreter-Posten gefunden werden, sodass diese Vorstandsämter weiterhin unbesetzt bleiben. Seit Freitag ist auch der Posten des Hauptkassiers vakant. Jürgen Thies, der sechs Jahre die Hauptkasse des VfL führte, stellte sich nicht mehr zur Wahl. „Er wohnt in Ulm und arbeitet in Erbach. Sein Lebensmittelpunkt ist eben nicht mehr Munderkingen“, erklärte Hummel. Nach Rücksprache mit der Rechtsbehörde des württembergischen Landessportbunds WLSB, so der Vorsitzende, müsse sich der Vorstand des VfL zeitnah treffen und darüber entscheiden, wie die Kasse künftig geführt werden soll. Bei der Verabschiedung des bisherigen Kassiers betonte Hummel, dass er mit ihm unter dem Motto „Schlag den Hummel“, in fünf der zwölf VfL-Abteilungen zum Wettstreit angetreten sei. „Das ging 4:1 für mich aus“, sagte der Vorsitzende und überreichte ein „Schlag den Hummel“-Cap und ein „Game over“-T-Shirt.

In seinem letzten Kassenbericht stellte Thies den Einnahmen der VfL-Hauptkasse in Höhe von rund 38 200 Euro die Ausgaben von rund 41 950 Euro gegenüber und nannte unter anderem den Rückgang der Mitgliederzahlen um rund zehn Prozent als Grund für den entstandenen Jahresverlust.

In den zwölf Abteilungen schlage das Herz des VfL, sagte Hellmut Hummel in seinem Rechenschaftsbericht. „Wir haben Sportangebote für Kinder ab zwei Jahren, genauso wie für Senioren über 60“, so der Vorsitzende. Dann nannte Hummel Zahlen: In den zwölf VfL-Abteilungen wird in nahezu hundert Gruppen Sport getrieben, dabei sind mehr als hundert Trainer und Betreuer, 30 davon mit Lizenz, im Einsatz. „Dabei wurden im vergangenen Jahr rund 8500 ehrenamtliche Stunden geleistet.“ Die unterschiedlichen Mitgliederzahlen in den Abteilungen würden von 13 bis mehr als 500 reichen, so der VfL-Vorsitzende. Die zunehmende Bürokratie besorgt den Vorsitzenden. „Um Sport treiben zu können, sind heute jede Menge Formulare nötig und Vorschriften zu beachten“, sagte Hummel und erklärte am Freitag das „Vorgehen zur Umsetzung der neuen Datenschutzverordnung“.

Neben Angeboten wie Pilates, Aquafit und Reha beteilige sich der VfL auch regelmäßig am gesellschaftlichen Leben Munderkingens, so Hummel. Streetsoccer beim Sommerfest, die Teilnahme am Brunnenfest, an der Fronleichnamsprozession, am Zunftball und am Umweltaktionen sowie das Funkenfeuer nannte der Vorsitzende als Beispiele. „Der VfL spielt seine Stärken immer wieder aus, macht tolle Angebote für den Breitensport und immer wieder neue Sportangebote“, lobte Bürgermeister Michael Lohner. „Und auch außerhalb des Sports wird im VfL viel geleistet.“ Die Sportanlagen des Vereins seien in Schuss, mit Dart, Boxen, Eissport oder Kanu würden besondere Sportarten angeboten und der VfL leiste einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft, so der Schultes.