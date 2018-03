Neuer Beratungsraum für Munderkinger Schulverbund

Das Zusammenwachsen und damit auch die Umgestaltungen im Munderkinger Schulverbund gehen weiter. Gab es früher zwei Beratungsräume, entsteht derzeit im früheren Rektorat der Realschule ein ganz neuer Raum. Diesen gestalten Schüler der neunten Klasse in Kooperation mit dem Emerkinger Restaurationsunternehmen Kopp. Bis zum Schulfest am Samstag, 3. März, soll der Raum fertig sein.

Beratungslehrerin Nadja Mayer ist für die Eltern und Schüler aller Schularten am Munderkinger Schulverbund Ansprechpartnerin. Einen eigenen Beratungsraum für die teilweise auch schwierigen Gespräche hat sie seit dem Zusammenschluss der Schulen zum Verbund nicht mehr. Deshalb musste sie bis jetzt für ihre Beratungen entweder auf leere Klassenzimmer oder Büros ausweichen. Das soll sich jetzt ändern. Deshalb renovieren derzeit sechs ihrer Neuntklässler gemeinsam mit einem Facharbeiter des Restaurationsunternehmens Kopp das frühere Büro von Rektorin Jutta Braisch in der Realschule.

Nadja Mayer, die selbst in Emerkingen lebt, kennt Restaurator Meinrad Kopp persönlich. „Als ich ihn wegen der Renovierung angesprochen habe, war er sofort begeistert“, berichtet sie. Kooperationen mit Schulen bedeuten immer eine Bereicherung für beide Seiten, ist sich Kopp sicher. „Die Jugendlichen können ganz direkt erfahren, was Restauratoren oder Maler tun und wir können in Kontakt mit potentiellen Auszubildenden kommen“, sagt Meinrad Kopp. Weil bei den Neuntklässlern Berufsorientierung ein bestimmendes Thema sei, sei ihre Klasse genau die richtige für die Aufgabe gewesen. „Es haben sich so viele freiwillig gemeldet, dass ich am Ende losen musste“, berichtet Nadja Mayer, der es wichtig war, dass der Raum auch von Schülern mitgestaltet wird. So haben die Jugendlichen beispielsweise die weiße Backsteinwand gereinigt sowie Schadstellen repariert und die gegenüberliegende Wand in Lindgrün gestrichen. Weil die Zusammenarbeit beim Unternehmer und den Schülern gut angekommen ist, soll die Kooperation bei künftigen Projekten fortgeführt werden.

Weil im Beratungsraum auch schwierige Gespräche, beispielsweise über Schullaufbahnen oder auch mit dem Jugendamt stattfinden, und Schüler bestimmten Testverfahren unterzogen werden, solle im Beratungsraum eine entsprechende Wohlfühlatmosphäre herrschen, wünscht sich Nadja Mayer. Vor allem beim Lernen und der Konzentration gäbe es Probleme und auch Versagensängste würden zunehmen, erklärt die Expertin, die für ihre Beratungen zahlreiche Schulungen absolviert hat und auch für die Grundschulen in Obermarchtal und Untermarchtal zuständig ist.

Alle Schularten gestalten für den Raum eine Leinwand zum Thema „Gefühle“. Die Grundschule übernimmt die Freude, die Gemeinschaftsschule die Angst, die Realschule die Zusammengehörigkeit und die Gemeinschaftsschule die Einzigartigkeit.

Bis zum Schulfest am 3. März soll das Beratungszimmer weitestgehend fertig sein. Dann können sich Eltern und Schüler ganz ungezwungen darin umsehen. Es soll eine Ausstellung mit dem Thema „Cool down im Schulalltag für Schüler und Eltern“ aufgebaut werden. „Dabei wird es unter anderem um die Pubertät gehen“, kündigt Nadja Mayer an.

Der Munderkinger Schulverbund lädt am Samstag, 3. März, zum Schulfest ein.