Neue Wohnungen und Häuser entstehen in Munderkingen

Ein Neunparteienhaus und fünf Kettenhäuser sollen auf dem Brunnenberg im Munderkinger Norden entstehen. Entsprechende Pläne hat der Bauunternehmer Manfred Spähn aus Ehingen-Deppenhausen am Donnerstag im Gemeinderat vorgestellt. Bürgermeister Michael Lohner und die Ratsmitglieder begrüßten die geplante Umnutzung der Industriebrache.

Bevor am Alten Brunnenberg in Munderkingen das große Wohnbauprojekt umgesetzt werden soll, will die Stadt einen neuen Baubauungsplan für das Areal aufstellen. „Es macht keinen Sinn, immer wieder einzelne Befreiungen zu gewähren, es muss ein geschlossenes Konzept her“, kündigte Bürgermeister Michael Lohner an. Der Bauunternehmer sei in engem Kontakt mit dem Landratsamt und der Stadtverwaltung, um zu vermeiden, dass das Wohnbauprojekt Ärger verursacht.

„Es ist ein gutes Zeichen, dass am Standort Munderkingen in die Schaffung von Wohnungen und Häusern investiert wird. Der Bedarf ist da, Wohnungen sind knapp“, sagte Bürgermeister Michael Lohner. Den Bedarf hat auch Unternehmer Manfred Spähn erkannt. Deshalb hat er oberhalb der alten Industriehalle am Alten Brunnenberg bereits zwei Mehrfamilienhäuser um- und ausgebaut. Auf dem Areal unterhalb der beiden Wohnhäuser ist jetzt das Neunparteienhaus geplant. Für die fünf Kettenhäuser sollen Teile der alten Industriehalle saniert werden und erhalten bleiben. „Sanierung ist unser Steckenpferd“, betonte Spähn. Es sei nicht nötig, alte Häuser komplett abzureißen, um dann Neubauten an gleicher Stelle zu errichten. „Wir wollen aus alten Häusern neuwertige Objekt herstellen.“

Nachverdichtung und Innenentwicklung seien politisch gewollt, erklärte der Bauunternehmer. Deshalb soll ein gesamtheitliches Konzept für die Quartiersentwicklung in diesem Bereich entstehen. Zu diesem gehöre auch, dass langfristig auf dem Areal zwei weitere Mehrfamilienhäuser entstehen sollen.

Weil in bestehenden Wohngebieten durch Nachverdichtung häufig Verkehrs- und Parkprobleme entstehen, sind auch dazu Überlegungen in Spähns Planungen eingeflossen. Demnach ist unter dem Mehrfamilienhaus eine Tiefgarage mit zwölf Plätzen geplant und auch die Kettenhäuser erhalten je eine Garage. „Außerdem wird es vor jedem Haus zwei Stellplätze geben“, erklärte der Bauunternehmer. Auch die Zufahren könnten umgestaltet werden.

Heizen sollen die neuen Wohnungs- und Hauseigentümer ebenso wie die Bewohner der bestehenden neuen Wohnhäuser künftig mit Hilfe einer Hackschnitzelheizung, die unter den Kettenhäusern eingebaut wird. „Weil die Anlage erweiterbar ist, ist es denkbar, bei Bedarf auch Nachbargebäude mitzuversorgen“, so Spähn.

„Ich finde es grundsätzlich sehr gut, dass an dieser Stelle etwas geschieht und die Brache beseitigt wird“, sagte Ratsmitglied Brigitte Schmid. Dem pflichtete auch Bürgermeister Lohner bei. Die Wiederbelebung dieses Bereiches sei auch ihm immer ein Anliegen gewesen. „Die Wohnungen und Kettenhäuser sind eine sinnvolle Ergänzung zu den Einfamilienhäusern in unseren Baugebieten“, lobte Ratsmitglied Erich Pöschl. Auch wenn die Gebäudekomplexe auf den ersten Blick massiv wirken, fügen sie sich gut in das Gesamtbild ein, ist sich Wolfgang Walk sicher. Architektin Monika Veser gab allerdings zu bedenken, dass in die Planungen für den neuen Bebauungsplan die Vorschriften aller angrenzenden Areale einbezogen werden müssen, um hier kein Ungleichgewicht zu schaffen. Auf Nachfrage von Wolfgang Pilger erklärte Manfred Spähn, dass auch die Bewohner der beiden bereits gebauten Wohnhäuser über das Vorhaben informiert und entsprechende Regelungen in den Verträgen bereits getroffen seien.

Noch nie habe Lohner in seiner Zeit als Munderkingens Bürgermeister ein so großes Wohnbauprojekt betreut. „Mir ist eine vernünftige Quartiersentwicklung wichtig. Das Projekt soll ein gutes Image haben und in einem guten Miteinander verwirklicht werden.“ Er sei sich sicher, dass so am Alten Brunnenberg ein gutes Quartier entstehen könne, das nicht nur den nördlichen Bereich sondern die ganze Stadt aufwerte.