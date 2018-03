Neue Anforderungen bei der Abwasserbeseitigung

Die wasserrechtliche Genehmigung für die Kläranlage in Rottenacker läuft Ende des Jahres aus, deswegen muss jetzt eine Verlängerung beantragt werden. Bei der Versammlung des Abwasserzweckverbandes Raum Munderkingen hat Ingenieur Werner Maier den Mitgliedern berichtet, welche Anforderungen in Zukunft an Kläranlagen gestellt werden. Außerdem ist der Haushaltsplan für das laufende Jahr verabschiedet worden.

Drei große Themen gäbe es aktuell bei der Abwasserbeseitigung, erklärte Werner Maier. So werde derzeit viel über die Eliminierung von Phosphor im Abwasser diskutiert. Der Grenzwert liegt momentan noch bei 1,5 Milligramm pro Liter. „Das ist aber immer noch zu viel, um die Wassergüte zu gewähren“, so der Experte. Phosphor rege im Wasser die Pflanzen- und Algenbildung an, das solle vermieden werden.

Deshalb soll ein Zielwert von 0,5 Milligramm pro Liter erreicht werden. „Der Unterschied zum Grenzwert ist, dass es beim Zielwert darum geht, dass ein Mittel erreicht wird“, so Maier. Die Kläranlage in Rottenacker habe hier kein Problem, weil sie schon jetzt diese Werte erreiche. Thema könnte aber die Rückgewinnung des Phosphors als endlicher Rohstoff aus der Asche des verbrannten Klärschlamms werden. „So soll der wichtige Phosphor wieder in den Kreislauf gebracht werden – schließlich gibt es ohne Phosphor kein Leben“, erklärt der Ingenieur.

Das nächste Problem in der Abwasserbeseitigung sind Spurenstoffe beispielsweise durch Rückstände von Medikamenten in den Ausscheidungen und damit im Abwasser. „Es gibt sehr viele Stoffe, die in geringen Mengen im Abwasser nachweisbar sind und Veränderungen in der Umwelt hervorrufen“, sagt Werner Maier. Etwa 14 von 920 Kläranlagen in Baden-Württemberg haben schon jetzt eine vierte Reinigungsstufe, bei der solche Spurenstoffe zu etwa 80 Prozent herausgefiltert werden. Rottenacker gehört nicht zu diesen. Der Vorteil, den die kleine Kläranlage in Rottenacker habe, sei der hohe Verdünnungsgrad, der durch die große Vorflutzone in der Donau erreicht werde.

Sollte Rottenacker irgendwann eine Filteranlage erhalten, die die Spurenstoffe entnimmt, werde auch das dritte Problem größtenteils mit erschlagen – Mikroplastik, so Maier. Diese gelange beispielsweise durch Wäscheabrieb beim Waschen oder Kunststoffe in Zahncremes oder Waschpeelings ins Abwasser, erklärt er. „Diese Mikroplastik nehmen Fische auf und sie reichert sich in ihnen an“, fügt er hinzu.

Werner Maier sieht jedoch sogar noch ein viertes Problem auf die Abwasserbeseitigung zu kommen. Das ungereinigte Regenwasser, dass aus Regenüberlaufbecken in Gewässer gelangt. „An 40 bis 80 Tagen im Jahr gelangt ungereinigtes Wasser in die Donau“, sagt der Experte. Wenn es stark regnet, wird der erste Teil des Wasser im Vorfluter zurückgehalten, weil hier der ganze Dreck aus der Kanalisation mitgespült wird. Das übrige Regenwasser gelangt dann aber ungeklärt ins Gewässer und somit auch Schadstoffe. „Deshalb werden in Zukunft Kontrollen auf die Betreiber zu kommen“, so Maier.

Für die Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigung der Kläranlage in Rottenacker, die Ende des Jahres ausläuft, werden wohl keine Investitionen nötig sein, ist sich der Fachmann sicher. 15 Jahre werde diese dann wieder gewährt. Das Erstellen der nötigen Unterlagen für die Verlängerung durch Maiers Ingenieurbüro wird den Verband rund 19 700 Euro kosten.

Dieses Geld ist im Haushaltsplan des laufenden Jahres eingerechnet. Geschäftsführer Markus Mussotter plant aktuell mit einer Umlage für die Verbandsgemeinde von 747 100 Euro. Grundlage für die Berechnung sind die Abwassermengen des vergangenen Jahres. Größere Maßnahmen sind im aktuellen Haushaltsjahr nicht vorgesehen. Stetige Aufgabe bleibt die Kontrolle und eventuelle Sanierung der Schächte des Verbandes. „Wenn wir da nicht dranbleiben, fällt uns das irgendwann auf die Füße“, sagt der Verbandsvorsitzende Michael Lohner.