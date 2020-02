Narro-Hee schallt durch Munderkingen

„Dr Fürst ben I von Monderkenga ond s’hot me noh koi Stündle g’reut. Drom lass I au zur Fasnetszeit zwoi Mannsleut en da Bronna sprenga“, verkündete der Fürst aus dem Wuselinger Narrenadel am späten Sonntagnachmittag. Dann stürzten sich die beiden Brunnenspringer Simon Gassmann und Tobias Schartmann, nach dem Würfelspiel, dem „Hopser und Schleifer“ und ihren Hochs auf Magistrat und Deputat, auf Pfarrer und Bürgersleut und auf ihre Liebste in den „aufgemaischten Marktbrunnen“.

Ministerpräsident zu Gast

Der traditionelle Höhepunkt der Munderkinger Fasnet lockte wie immer viele Besucher an. Heuer waren Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Landrat Heiner Scheffold, die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer und der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel unter den Gästen. Und wie in jedem Jahr ging dem Brunnensprung der Munderkinger Fasnetssonntag-Umzug mit närrischen Gästen aus Ehingen, Emerkingen, Untermarchtal, Rottenacker und Oberstadion sowie den heimischen Spittlnarren voran.

Eine beliebte Besonderheit, die dem wuseligen Umzug jedes Jahr sein ganz besonderes Flair gibt, sind die originellen Gruppen, von denen heuer elf am Narrenstart waren. Pünktlich um 14 Uhr fiel der Startschuss für den Umzug, in dem mehrere Musikkapellen aus der Region gemeinsam mit der Munderkinger Stadtkapelle sowie den Trommlern und Pfeifern für die närrischen Töne sorgten.

Elf originelle Gruppen

Den närrischen Reigen der elf originellen Gruppen eröffnete die Gruppe Motzki, die eigens aus Lappland angereist war, um die Munderkinger Lumpen zu besuchen und die ihre finnische Sauna mitgebracht hatte. Als „Raupen-Wuseler“, die den Buchsbaum-Zünsler bekämpfen, kamen die Narren der „Gruppe Surfer“, und die „Sodele-Gruppe“ hatte Aladin, seine Wunderlampe und exotische Tänzerinnen dabei. Als „Hausdrachen“ machte die „Gruppe Sasu“ die Wuselinger Straßen unsicher, ihre Boule-Bahn hatten die Narren der „Gruppe Ällerhand“ mitgebracht und die Jauner hatten sich in Kumpels verwandelt, die mit der Kohle aus ihrer Jauner-Zeche manches Gesicht im Umzug geschwärzt haben. Spanische Flamenco-Tänzerinnen und heißblütige andalusische Gitarristen schickte die „Gruppe Falch-Bertsche“ auf den Fasnets-Sonntag. Bei der „Gruppe Wickie“ konnten sich die Umzugsbesucher verschiedenste Glückskekse schmecken lassen, die „AH“ zeigte sich als angelnde Eskimos und unter dem Motto „Mut zum Hut“ forderte die „Gruppe XXL“ zum Gang über den eigens mitgebrachten Laufsteg auf.

Die „Mittlere Katastrophenkapelle MKK“ hatte sich in „Mätschig Kaos Künschdler“ umbenannt, war mit ihrer mobilen Bühne und Livemusik unterwegs, ließ bevorzugt Frauen verschwinden und hatte ihre Drag-Queen mit an Bord. Wie immer zeigten sich die Traditionsnarren der Trommgesellenzunft mit ihren Wusele, Rathaushexen, der historischen Gruppe, der Brunnenspringer-Kutsche und dem Trommelwagen der Narrenräten am Schluss des Fasnetsonntags-Umzugs.

Lob für den Landesvater

Als der bunte Gaudiwurm am Marktplatz angekommen war und bevor die Brunnenspringer auf den Brunnenrand kletterten, lobte Peter Schmid, Vize-Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte VSAN, den Ministerpräsidenten für seine Äußerungen beim Stockacher Narrengericht, dass die Traditionen und Bräuche der Fasnet die richtige Antwort auf die grausame Tat von Hanau seien. Die anwesenden Politiker forderte Schmid auf, „über alle Parteigrenzen hinweg“ gegen „braunes Gedankengut“ zusammenzustehen.

Zum Abschluss des Brunnensprungs hat die Trommgesellenzunft den Munderkinger Weltmeister Manfred Wilhelm mit einem Orden geehrt. Er hat beim Narrentreffen in Pfullendorf an den Wettbewerben der Schneller teilgenommen und wurde mit seiner Karbatsche Weltmeister in seiner Altersklasse.