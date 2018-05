Narrenzunft Obermarchtal erzählt ihre Geschichte

Nach ihrem Narrenbesuch in Berlin sind die Narren aus Obermarchtal am vergangenen Dienstag in die Förderschule in Munderkingen zu einer besonderen närrischen Geschichtsstunde vorbeigekommen.

Sie haben es sich nicht nehmen lassen und sind unter der Leitung von Zunftmeister Florian Siegle zu den Schülern der Förderschule nach Munderkingen gekommen. Das hat natürlich die Kinder aus Obermarchtal, Reutlingendorf und Emeringen ganz besonders gefreut. Nun konnten die Mitschüler aus den anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen mal hautnah den Schlossgeist in seiner vollen Größe – die immerhin 2,40 Meter beträgt – bewundern, oder den Klosterklemmer mit der Hexe vom Stoi und die Fledermaus mit dem Turmfratz anfassen.

Für viele war das die erste Begegnung mit diesen Figuren und Masken. Ganz stolz waren die Schüler auch, als sie mal selber die Masken tragen und sich verkleiden durften. Am langen närrischen Zahlenstrahl quer durch das ganze Klassenzimmer veranschaulichte der Narrenchef Siegle mit der ganzen Schulgemeinschaft konkret, wann die Fasnet in Obermarchal erste Erwähnung fand – nämlich 1863.

Jedes Kind bekam ein Obermarchtaler Fasnets-Schülerblättle ausgehändigt. Damit wurde den Kindern die Geschichten und das Alter der jeweiligen Figuren deutlich gemacht. Am Ende durfte dann die größte Figur, der Schlossgeist, sogar entkleidet werden. So erfuhren die Kinder auch, dass es ein Jahr dauert, bis solch eine Maske angefertigt ist und diese fast 7000 Euro kostet. Seit gut 50 Jahren gibt es die Leitfigur aus Obermarchtal schon.

Am Ende bekam jeder noch ein Ausmalbild und das kleine Narrenquiz: Ehrensache dass das ausgefüllte Rätsel dann am Kinderball am Fasnetsfreitag in der Turnhalle in Obermarchtal an der Theke abgegeben wird.