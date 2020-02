Narrenmesse stiftet Fröhlichkeit

Ganz Wuselingen hat sich auf die närrische Zeit eingestellt. So schien es jedenfalls in der vollbesetzten Stadtpfarrkirche am Sonntag bei der von vielen Hästrägern besuchten Narrenmesse. Fröhlichkeit, Gesang und schunkelndes Miteinander prägten den Gottesdienst.

Claudia Brunner und Marianne Neher aus den „Originellen Gruppen“, konkret aus der Gruppe Falch-Bertsche, eröffneten die Narrenmesse mit dem Kreuzzeichen, welches die Bedeutung hat, „wir gehören zu Gott. Es beginnt bei der Taufe und bleibt“. Das erste Lied kam folgerichtig von Silbermond, „Irgendwas bleibt“. Beim Aufstehen und Hinsitzen gab es in rascher Folge viel Bewegung beim Gesang von „Gloria: Hallelu, hallelu, lallelu, halleluja“. Die Lesung aus dem Buch Genesis brachte Paul Gröber auf Schwäbisch. Pfarrer Thomas Pitour griff dies auf, hielt seine Predigt ebenfalls auf Schwäbisch und begann „Liebe Mäschgerle und Narraleit, es isch mir wieder a große Freud“. Am Ende hieß es „Amen, Narro-Hee“ und es gab Applaus.

Beim Lied „Du bist ein Segen für die Welt“ bekreuzigten die Gottesdienstbesucher die Stirn ihrer Nebensitzer, und beim Munderkinger Narrenlied wurde gar geschunkelt. Das Friedenslied folgte der Melodie von „Que será, será“. Beim Schlusslied „Die Hände zum Himmel“ wurden die Gottesdienstbesucher mit einer Extraprise Kraft ausgestattet unter dem Motto: „Komm lass uns fröhlich sein, wir klatschen zusammen und keiner ist allein.“

Zumindest das Klatschen wurde so auch in die Tat umgesetzt. Am Ende verteilten die beiden Brunnenspringer Simon Gassmann und Tobias Schartmann an alle Kinder die im Taufstein gelagerten Wusele. Beim Verlassen der Kirche erhielten die Besucher „Gromet“, also von den Maschgerln gebastelte Kleinigkeiten.