Narren besuchen Munderkinger Förderschule

Die Schüler der Förderschule Munderkingen haben närrischen Besuch der besonderen Art bekommen. Der ehemalige Schüler der Schule, Frank Zilinski, Zunftmeister der Babeles Buaba aus Rottenacker, besuchte mit einem weiteren Bua, der roten Babette und einem Molochen, die Schulgemeinschaft.

Zilinski erklärte, wie unfolgsam die Leute, aber auch die Kinder in der früheren Zeit in Rottenacker waren. Sie wehrten sich gegen die Oberen, die Kinder streikten und gingen nicht mehr zur Schule. Das hörten die Schüler mit großem Vergnügen. Die zweite Figur, der Moloch, erzählte ihnen, was mit unfolgsamen Kindern passiert. Denn er holt sie in den tiefen Brunnen. Am Ende wurden alle Kinder mit vielen Bonbons beschenkt und jeder erhielt zudem ein Ausmalbild der Rottenacker Figuren.

Ganz anders war dann der Besuch des Hommelers aus Emeringen: Daniela Böttle, Mutter einer Schülerin, kam im Häs des Hommelers. Waltraut Ströbele erzählte die Geschichte wie der Dorfbüttel – oder war es doch ein kleiner Bua? – in der Apotheke in Zwiefalten das gute Wetter holen sollte, wie eben dank seiner kindlichen Neugier das Wunder doch noch geschah und die Sonne über Emeringen schien. Anschließend durften alle den Hommeler im Ausmalbild anmalen. Und die närrischen Unterrichtsstunden gehen weiter: Ihren Besuch haben auch die Narren aus Untermarchtal, Obermarchtal und Emerkingen angekündigt.