Nach Tod des vorherigen Vorsitzenden: Neuer VfL-Vorsitzender ist bereits fleißig

So richtig lange hat es wohl nicht gedauert, bis Harald Ertle sich in sein neues Ehrenamt als Vorsitzender des VfL Munderkingen eingearbeitet hat. Denn Ertle ist bereits seit vielen Jahren aktives Mitglied im Verein und weiß, wie die Geschäfte laufen. Trotzdem hat er den Posten, der so lange unbesetzt blieb, nicht sofort in Betracht gezogen.

Seit rund 40 Jahren ist Harald Ertle Mitglied im VfL. Begonnen hat er mit der Leichtathletik. Nach einem Studium in Konstanz ist der heute 58-Jährige dann in die Kanuabteilung eingestiegen. 20 Jahre lang war er dort Abteilungsleiter, mehr als 30 Jahre Übungsleiter. „Während dieser Zeit habe ich Kontakt zur Eissportabteilung aufgenommen. Dort war ich dann 15 Jahre lang Kassierer“, sagt Ertle. Zudem übernahm er für vier Jahre das Amt des Abteilungsleiters.

Seit 2012 ist Harald Ertle Schriftführer des Gesamtvereins. Seitdem der Posten des Vorsitzenden durch den plötzlichen Tod des damaligen Amtsinhabers Hellmut Hummel vakant war und der erste Stellvertreter Philipp Schaible das Amt kommissarisch übernahm, half Ertle bei der Suche eines Nachfolgers. „Wir haben lange jemanden gesucht, am Schluss hat sich einfach niemand bereiterklärt. Das war frustrierend“, erinnert sich Ertle. Dann habe er sich schließlich gedacht: „Dann mache ich es einfach selbst“. Da er eigentlich noch für ein weiteres Jahr als Schriftführer des Gesamtvereins gewählt wurde, hatte Ertle nicht sofort daran gedacht, sich als Kandidat für das Amt zur Wahl zu stellen. „Glücklicherweise haben wir mit Susanne Ratzer dann noch jemanden gefunden, der dieses Amt übernimmt“, so Ertle.

„Ich bin sehr froh, dass Harald Ertle das Amt des Vorsitzenden übernommen hat. Er hat ja schon lange im Vorstand gearbeitet und braucht deshalb keine Einarbeitungszeit mehr“, sagt sein Stellvertreter Philipp Schaible. Er hatte das Amt des Vorsitzenden aus privaten Gründen abgelehnt, wollte jedoch weiterhin für den Vorstand tätig sein.

Zweifel daran, ob er das Amt des Vorsitzenden auch wirklich ausüben kann, hatte Harald Ertle nicht. „Ich wusste, was auf mich zukommt, denn ich habe ja schon vieles durch meine bisherigen Ämter getan“, sagt Ertle. Die ersten Wochen im neuen Amt seien deshalb auch nicht überfordernd gewesen. Fleißig war Ertle dennoch schon. Als letzte Amtshandlung als Schriftführer stellte er noch das Protokoll des Hauptversammlung Anfang Mai fertig. „Dann habe ich für eine konstituierende Vorstandssitzung nach den Pfingstferien eingeladen. Zugleich führen wir Gespräche mit der Volkshochschule, was die Hallenbelegung angeht und die Homepage habe ich gepflegt“, zählt der 58-Jährige seine ersten Aufgaben auf. Für den VfL arbeitet Harald Ertle, gebürtiger Munderkinger, gerne. „Der VfL ist der größte Verein in Munderkingen. Bürgermeister Michael Lohner sagt zum VfL immer, er sei das Flaggschiff der Vereine. Wir bieten Sport an für die kleinsten und die Ältesten zugleich und dies in elf Sportabteilungen für insgesamt mehr als 2000 Mitglieder“, so der neue Vorsitzende.

Froh sind Ertle als auch sein Stellvertreter Philipp Schaible über die restlichen Vorstandsmitglieder, auf die sich nun die Arbeit verteilt. „Wir hatten lange keine Stellvertreter für unseren Vorsitzenden, obwohl wir das System von drei Stellvertretern schon länger hatten“, erklärt Schaible. Bei der vergangenen Mitgliederversammlung hatte sich dann nicht nur ein Vorsitzender sondern auch wieder drei Stellvertreter gefunden. Philipp Schaible bleibt erster Stellvertreter, als zweiten und dritten Stellvertreter wurden Konrad Barth und Thomas Mayer neu gewählt. Mit Natascha Hummel als Hauptkassiererin und Isabella Willbold für die Geschäftsstelle verfügt der VfL Munderkingen also wieder über einen kompletten Vorstand.