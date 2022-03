Nach Aus für Gemeinschaftsschule: Wie steht es um den Schulstandort Munderkingen?

Hohe Wellen hat die Nachricht über das Aus der Munderkinger Gemeinschaftsschule geschlagen – bis hin zum Gerücht, dass es bald das ganze Schulzentrum nicht mehr geben soll. Doch Schulleiterin Jutta Braisch macht im SZ-Gespräch deutlich: Weder die Realschule, deren hohes Niveau mindestens gehalten werden solle, noch die Grundschule sind in Gefahr. Darüber hinaus äußert sie sich zu Gründen für das geringe Interesse an der Gemeinschaftsschule.

„Das Schulzentrum an der Donauschleife bleibt bestehen“, betont Braisch, der die anderslautenden Gerüchte arg zu schaffen machen, die nach der Verbandsversammlung der VG Munderkingen entstanden waren. Der Grundschulverbund, dem außer der Stadt Munderkingen die Gemeinden Hausen am Bussen, Unterwachingen und Emerkingen angehören, bleibe mit dem Standort Munderkingen ebenso bestehen wie die ausschließlich unter städtischer Regie stehende Realschule. Für diese könne, entgegen der Darstellung im SZ-Bericht über die Verbandsversammlung, von einer schlechten Prognose keine Rede sein. Im Gegenteil. Fürs kommende Schuljahr gebe es 44 Neuanmeldungen und damit deutlich mehr als in den Vorjahren.

Braisch über die Realschule: lange Tradition, hohes Niveau

Das sei auch auf das konstant hohe Niveau der seit mehr als 60 Jahren bestehenden Schule zurückzuführen. „Wir haben Jahr für Jahr die besten Realschulabschlüsse in der ganzen Region“, sagt Jutta Braisch. Etwa 50 Prozent der Schulabgänger ziehe es in weiterführende Schulen, die andere Hälfte wähle den Weg ins Handwerk. Eine stattliche Quote, die auf einen hohen praktisch-technischen Anteil des Unterrichts zurückzuführen sei, vom Grundlagen-Umgang mit Baumaterialien bis hin zu elektrotechnischen Feinheiten. „Wir sind hierfür auch sehr gut ausgestattet.“

Von einem hohen allgemeinen Bildungsniveau zeugen laut der Schulleiterin auch viele Toplatzierungen bei Wettbewerben. Etwa der jüngste zweite Platz beim Würth-Innovationspreis, bei dem die erfolgreiche Verknüpfung von Theorie und Handwerk prämiert wird, oder das regelmäßig starke Abschneiden beim ebenfalls landesweiten Naturwissenschaftswettbewerb „Nanu“.

„Da haben wir in den letzten zehn Jahren immer erste oder zweite Plätze erzielt“, sagt Jutta Braisch. Vergangenes Jahr habe die Realschule Munderkingen mit einer Studie zur Wirksamkeit von Corona-Schutzmasken den ersten Platz unter Realschulen aus ganz Baden-Württemberg belegt, denselben Spitzenplatz gab es für die Konstruktion des Fahrradparcours auf dem Schulgelände. „Und jedes Jahr erreichen wir Top-Plätze bei der Big Challenge English“, fügt die Schulleiterin an.

Gemeinschaftsschule: eine Schulform im Sinkflug

Was das schwache Interesse von Eltern und Schülern an der Gemeinschaftsschule betreffe, befinde sich Munderkingen in bester Gesellschaft mit vielen anderen Standorten dieser Schulart. So hat die Ehinger Längenfeldschule fürs kommende Schuljahr gerade mal 22 Anmeldungen registriert, im Vorjahr waren es noch 53. Nachdem für die Munderkinger Gemeinschaftsschule in den Schuljahren 2019/20 und 2020/21 nur jeweils 13 Neuanmeldungen eingegangen waren und dadurch zweimal in Folge die für eine Klassenbildung erforderliche Marke von 16 unterschritten wurde, wurden für das laufende Schuljahr gar nur sechs Schülerinnen und Schüler angemeldet, die auf andere Schulen oder Schularten ausweichen mussten.

„Fürs kommende Schuljahr haben wir gleich gar keine Anmeldungen mehr angenommen“, erklärt Jutta Braisch. Das faktische Aus für die Gemeinschaftsschule war also längst besiegelt, die Verbandsversammlung der VG Munderkingen beschloss nun vergangene Woche, dass die bestehenden Schüler ihren Abschluss noch machen können, die letzten Prüfungen wird es dann zum Ende des Schuljahres 2024/25 geben.

Ein vergeblicher Kampf

Als letztlich gescheitert zu betrachten ist daher der Kampf der 13 Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Munderkingen für den Erhalt ihrer Verbandsschule. Die einstige Hauptschule war, dem landespolitischen Willen geschuldet, zum Schuljahr 2010/11 zu einer Werkrealschule (mit zehnter Klasse) und wegen zu geringer Schülerzahlen fünf Jahre später zu einer Gemeinschaftsschule umgewandelt worden. Wohlwissend, dass diese mit der bestehenden Realschule um die Schüler ringen würde.

Wie schwer die Vertreter der VG-Gemeinden an der jüngsten Entwicklung zu knabbern hatte, wurde bei der Verbandsversammlung deutlich, als von mangelhaftem Schulmarketing die Rede war. Jutta Braisch wehrt sich gegen derartige Vorwürfe: „Ich habe in sämtlichen Gemeinden Vorträge über die Vorteile der Gemeinschaftsschule und in Munderkingen Infoveranstaltungen abgehalten.“

Am Ende vergeblich, weil diese Schulart immer weniger Akzeptanz gefunden habe. Dafür gebe es vielfältige Gründe, sagt Jutta Braisch. Einer sei die Ganztagsbetreuung, die für drei Tage pro Woche verpflichtend sei, von vielen Eltern aber nicht gewollt werde. Auch halte die personelle Ausstattung nicht mit dem Anspruch Schritt, einen Unterricht anzubieten, bei dem schwächere Schüler von starken profitieren. Dafür brauche es mehr Lehrkräfte. Außerdem ließen sich immer weniger Schüler mit Gymnasialniveau für die Gemeinschaftsschule begeistern.

„Die Grundidee ist nicht schlecht, aber die praktische Umsetzung funktioniert nicht“, sagt Jutta Braisch, die keinen Hehl daraus macht, dass sie das alte dreigliedrige Schulsystem – Hauptschule, Realschule, Gymnasium – noch heute für am sinnvollsten hält. „Wichtig ist doch, dass wir uns an den individuellen Stärken des Kindes orientieren und sie passend beschulen, damit sie nicht ständig Misserfolge haben.“ Ein Tauziehen um die Kinder, um bestimmte Schularten zu sichern, sei nicht der richtige Weg.

Was das für Munderkingen bedeutet

Für Munderkingen bedeute dies, sich in der Sekundarstufe auf das Angebot der Realschule zu konzentrieren („Ich bin selbst ein Gewächs der Realschule“) und hier eine möglichst hohe Qualität anzubieten. Von einem in der Verbandsversammlung angeregten Antrag auf die Gründung einer Hauptschule mit Werkrealschule hält Jutta Braisch nichts, weil das die verfügbare Gesamtschülerzahl im Raum Munderkingen nicht hergebe. Die Michel-Buck-Schule in Ehingen sei eine gute Alternative, und das Argument des Fahrtweges zähle nicht: „Wir sind eine mobile Welt. Die Bus- und Zugverbindungen sind gut. Kinder aus 45 Orten fahren täglich nach Munderkingen zur Realschule und Grundschule, und wir muten es doch auch den Gymnasiumskindern zu, nach Ehingen zu fahren.“

Das sagt der Bürgermeister

Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner pflichtet Schulleiterin Jutta Braisch bei. Er bedauert es, dass er bei der jüngsten Verbandsversammlung wegen des Brands in der Altstadt vom Vortag nicht dabei sein konnte, um seine Meinung zum Schulthema zu äußern. Das geringe Interesse an der Gemeinschaftsschule sei das Ergebnis einer gesellschaftlichen Entwicklung, in der die Akademisierung unheimlich zugenommen habe und der Kampf der Handwerks- und Industriebetriebe um gute Nachwuchskräfte immer härter geworden sei. Auch der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung habe dazu beigetragen, dass Gymnasium und Realschule verstärkt im Fokus seien. Das Aus für die Gemeinschaftsschule in Munderkingen sei „kein Untergang“, sondern ein Auftrag, die Realschule als Schwerpunktangebot weiter zu verstärken, sagt Lohner. „Wir haben hier eine tolle Schule, die viele Preise bekommt und den Schülern, anders als früher, auch differenzierte Bildungsniveaus anbietet.“