Nach Brand in Schulbücherei: Wie es jetzt weitergeht

Nach dem Brand in der gerade erst neu eingerichteten Schulbücherei des Munderkinger Schulverbunds kann der Unterricht ganz normal weiterlaufen. Der Raum ist jetzt allerdings versiegelt. Um das weitere Vorgehen festzulegen, wird die Bücherei nun von der Versicherung und Experten begutachtet. Den entstandenen Schaden schätzt Schulleiterin Jutta Braisch höher ein als die von der Polizei kalkulierten 8000 Euro.

„Das Wichtigste ist, dass niemandem etwas passiert ist, der Sachschaden kann ersetzt werden“, sagt Rektorin Jutta Braisch am Tag nach dem Brand in der Schulbücherei. Die Bücherei war leer, als der Schwelbrand ausbrach. Nachdem Hausmeister Manfred Winghart den Rauch entdeckt hatte, konnten sich alle Schüler und Lehrer in Sicherheit bringen. „Für sie hat zu keiner Zeit Gefahr bestanden“, betont die Schulleiterin. Auch wenn in dem Raum selbst kein Rauchmelder installiert sei, habe die Schule eine Großanlage. „Wenn zu viel Rauch in den Flur gezogen wäre, wäre die angesprungen und dann hätten auch die Brandschutztüren geschlossen“, erklärt Jutta Braisch.

Leiterin beim Brand nicht in der Schule

Die Schulleiterin war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Schule und hat deshalb die Bücherei nach dem Feuer auch noch nicht gesehen. „Der Raum war bereits versiegelt, als ich zurück an der Schule war“, berichtet sie. Dennoch schätzt Jutta Braisch, dass der Schaden, der entstanden ist, höher sein könnte, als bisher angenommen. „Die Bücher müssen wohl alle ersetzt werden und auch bei den Möbeln ist noch nicht abzusehen, welche noch benutzt werden können.“

Vor allem für die Schüler und Lehrer, die den Raum gemeinsam gestaltet haben, tue es ihr leid, sagt die Schulleiterin. Schon einige seien am Mittwoch auf sie zugekommen und hätten gesagt, wie traurig sie seien, dass der schöne Raum jetzt kaputt sei. Dieser sei zum Lesen genutzt worden, aber auch als Rückzugsraum im Ganztagsbetrieb.

Unterricht lief normal weiter

Der Unterricht konnte schon am Mittwoch wieder ganz normal in dem Gebäude stattfinden. „Damit das möglich war, war noch am Dienstagabend eine Reinigungsfirma da, die das Foyer professionell gesäubert hat“, erklärt Florian Stöhr von der Stadtverwaltung. Vor allem vom Rauch und Ruß, der sich durch die Löscharbeiten verteilt hat, musste es befreit werden. Um zu klären, wie der Raum wieder nutzbar gemacht werden kann, wird Stöhr diesen mit Vertretern der zuständigen Versicherung und einer Fachfirma begehen. Bis dahin bleibt die Bücherei versiegelt. „Nach der Begutachtung ist klar, ob eine Reinigung reicht oder ob eine Renovierung nötig wird“, erklärt er. Alle Maßnahmen sollen aber so erfolgen, dass der Schulbetrieb möglichst wenig beeinträchtigt wird.

Am Dienstagnachmittag war der Computer in Raum vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. „Das Problem bei dem Schwelbrand war, dass schädliche Dämpfe freigesetzt wurden“, sagt Schulleiterin Jutta Braisch. Um die Belastung zu messen, war am Dienstag auch das Messfahrzeug zur Gefahrenabwehr der Feuerwehr Ehingen vor Ort.