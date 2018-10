Musikschulgebühren müssen steigen

Die Gebühren für den Unterricht der Musikschule Raum Munderkingen werden erhöht. Das hat die Verbandsversammlung am Freitag beschlossen. Die Steigerung ist notwendig, weil der Abmangel für die 13 Gemeinden des Zweckverbandes in den zurückliegenden Jahren stetig gestiegen ist.

Der Hauptkostenfaktor der Musikschule Raum Munderkingen ist das Personal um Musikschulleiter Wolfgang Weller. Weil Tarifsteigerungen in den vergangenen Jahren immer wieder Lohnanpassungen für die Musikschullehrer gebracht haben, müssen jetzt auch die Unterrichtsgebühren angehoben werden. Die Mitgliedsgemeinden können die Steigerungen langfristig nicht allein abfangen, erklärte Markus Mussotter, Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, bei der Versammlung.

Um etwa zehn Prozent werden die Gebühren angehoben. Damit kostet beispielsweise Einzelunterricht mit 60 Übungsminuten pro Woche künftig 138 Euro monatlich. Für Gruppenstunden mit zwei Schülern und 45 Übungsminuten sind 58 Euro monatlich fällig. Die neue Gebührenordnung soll zum 1. Dezember in Kraft treten. Zuvor muss sie noch in den Amtsblättern der Mitgliedsgemeinden veröffentlicht werden.

Kein Zuschlag für Auswärtige mehr

Bei der Gelegenheit hatte sich das Gremium auch darauf verständigt, künftig auf den Zuschlag für auswärtige Schüler zu verzichten. Hans Rieger, Bürgermeister von Hausen am Bussen und Unterwachingen, hatte diesen Schritt angeregt. Zum einen seien lediglich fünf Schüler aus Nachbargemeinden angemeldet und zum anderen sei ein solcher Zuschlag rechtlich schwierig zu halten. Dem stimmte auch sein Amtskollege Karl Hauler aus Rottenacker zu. Er regt zudem aber an, die entsprechenden Gemeinden darüber zu informieren, dass Schüler aus ihrem Gebiet an der Musikschule Raum Munderkingen unterrichtet werden und dass der Verband für diese einen Abmangel in Höhe von rund 250 Euro pro Jahr zahlt. „Vielleicht könnten sich die Gemeinden daran ja beteiligen“, so Hauler.

Derzeit werden 407 Schüler an der Musikschule unterrichtet. Darunter sind auch die Schüler, die in Kooperation mit der Bläserklasse und dem Programm „Kultur macht stark“ unterrichtet werden. Außerdem arbeitet die Einrichtung auch mit acht Kindergärten der Raumschaft beim Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“ zusammen. Stand das Angebot früher nur Kindern und Jugendlichen zur Verfügung, ist es heute auch für Erwachsene geöffnet.

Aus den Musikvereinen der Verbandsgemeinden werden 116 Schüler von den Lehrern der Musikschule ausgebildet. Mit 32 Schülern ist die Musikkapelle Emerkingen am stärksten vertreten. Gefolgt von der Stadtkapelle Munderkingen mit 26 Schülern. Beide Musikvereine bezuschussen auch die musikalische Ausbildung ihrer Mitglieder.

Umlage bei 68 400 Euro

Bei der Verbandsversammlung haben die Mitglieder auch den Haushaltsplan für das kommenden Jahr verabschiedet. Demnach bleibt die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage für die Verbandsgemeinden mit 68 400 Euro knapp unter der selbst gesteckten Obergrenze von 70 000 Euro, erklärte Markus Mussotter. Das sei auch deshalb wichtig, weil die Musikschule eine freiwillige Aufgabe der Kommunen sei, erklärte der Verbandsvorsitzende und Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner.

Der Kostenaufwand für das pädagogische Personal ist der größte Kostenfaktor der Schule und wird voraussichtlich bei 288 500 Euro liegen. Daraus abgeleitet wird ein Landeszuschuss von 29 000 Euro. Dieser soll zeitnah erst auf 12,5 und später auf 15 Prozent angehoben werden, habe die Kultusministerin zugesichert, berichtete Musikschulleiter Wolfgang Weller. Die Gesamtausgaben für die Musikschule werden sich auf rund 317 000 Euro belaufen.