Musikernachwuchs unterhält am Sonntag

Traditionell steht der Sonntag beim Munderkinger Sommerfest ganz im Zeichen der Blasmusik. Und der begann in diesem Jahr wie immer mit dem Frühschoppen, zu dem die Musikkapelle aus Emerkingen aufspielte. Gefüllter Schweinebraten und Schnitzel lockten zum Mittagessen viele Gäste in die Donauanlagen und am Nachmittag hieß es wieder „Unsere Jugend musiziert“.

Zur Kaffeezeit unterhielten zunächst die beiden Bläserklassen des Schulverbunds mit Titeln wie „School Spirit“, „American Patrol“, einem mexikanischen Klatschlied und dem „Handrock-Blues“. Dann übernahm die Trommlergruppe der Munderkinger Förderschule die Zeltbühne. Die jungen Percussionisten lieferten den Schlagwerk-Klassiker „Mallet on the Rocks“ und trommelten zum „Jungle Blues“. Zum Abschluss unterhielten die beiden Nachwuchsorchester der Stadtkapelle, also die Jugendkapelle und das Vororchester, die Zeltgäste.

Die jungen Munderkinger Musiker hatten Titel wie „Sweet Caroline“, „Rolling in the deep“ und „Just Dance“ für den Jugendnachmittag beim Sommerfest einstudiert. Ganz in schwarz-rot-gold zeigte sich das Sommerfest gegen Abend, denn das erste WM-Spiel von Jogis Jungs wurde vor vielen Fußballfans live und auf Großleinwand ins Munderkinger Sommerfest-Zelt übertragen. (khb)