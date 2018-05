Musikerinnen proben das Cocktails-Mixen

Die Stadtkapelle Munderkingen lädt vom 15. bis 18. Juni wieder zu ihrem Sommerfest. Dabei gibt es in diesem Jahr neben dem Holzbooterennen für Kinder im Vorfeld des Donaurutsches eine weitere Neuheit.

Im Zelt werden die Musiker der Stadtkapelle Munderkingen ihre Besucher an einer Cocktailbar mit verschiedenen Cocktailkreationen versorgen. „Bei denen wird für jeden Geschmack etwas dabei sein“, sind sich die Organisatoren sicher. Mehrere Musikerinnen der Stadtkapelle haben sich schon jetzt getroffen, um zusammen mit der Familie Edel das Mixen der Cocktails zu üben. Am Sommerfest-Freitagabend wird es dann von 22.30 bis 23.30 Uhr eine Happy Hour geben.

Aber nicht nur die Vorbereitungen für die neue Cocktailbar laufen auf Hochtouren. Auch für die restlichen Höhepunkte des diesjährigen Sommerfestes sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Die Organisatoren des Festes haben wieder ein buntes Programm für ihre Besucher zusammengestellt. Am Freitagabend, 15. Juni, um 18 Uhr, beginnt das Sommerfest traditionell mit der Jahrgängerfeierstunde unter der großen Linde an der Stadtpfarrkirche St. Dionysius und anschließend fällt im Festzelt mit der Fassanstich der offizielle Startschuss fürs Fest.

Die Stadtkapelle Ochsenhausen unterhält die Besucher im Festzelt zunächst mit traditioneller Blasmusik. Weiter geht es ab 21.30 Uhr mit der großen Rock- und Schlagerparty. Für die Kinder gibt es am Samstag, 16. Juni, um 16 Uhr ein Holzboot-Rennen. Die Kinder können davor die Boote selbst bemalen und für die schnellsten Boote gibt es tolle Preise zu gewinnen. Um 17 Uhr findet dann der große Donaurutsch statt. Hier können sich die Besucher auf viele originelle Flöße freuen.

Der absolute Höhepunkt ist auch dieses Jahr wieder der Samstagabend. Hier gibt es Stimmungsmusik satt mit der Wasenband „Lederrebellen“. Im Repertoire der Band ist mit Alpenrock, Schlager, Evergreens, Klassikern aus der Pop- und Rockmusik sowie den topaktuellen Chart-Hits für jedermann etwas dabei. Die Karten kosten im Vorverkauf zehn und an der Abendkasse 13 Euro. Erhältlich sind die Eintrittskarten bei den Bäckereien Doll, Kneissle und Binder in Munderkingen, der Mediathek Munderkingen sowie bei Optik Dicknöther in Ehingen.

Am Sonntag unterhält der Musikverein Emerkingen beim Frühschoppen und ab 11.30 Uhr versorgt die Stadtkapelle ihre Besucher mit Mittagessen. Am Abend können die Besucher beim Public Viewing im Festzelt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Spiel gegen Mexiko anfeuern.

Am Montag gibt es ab 13 Uhr Spiel und Spaß beim Kinderfest im Bürgerpark. Im Zelt werden die Besucher am Nachmittag von den Alten Kameraden der Stadtkapelle Munderkingen unterhalten. Für den Abend haben die Organisatoren des Festes die „Kapelle Wahnsinn“ engagiert und es werden wieder tolle Preise bei der alljährlichen Tombola verlost.