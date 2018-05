Musiker bauen Flöße für Bootsrennen auf der Donau

Beim diesjährigen Sommerfest der Stadtkapelle Munderkingen vom 15. bis 18. Juni wollen die Musiker der Stadtkapelle Munderkingen wieder ein buntes Programm für Erwachsene und Kinder anbieten.

Für die kleinen Besucher haben sich die Organisatoren in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht, kündigen die Munderkinger Musiker an. Vor dem großen Donaurutsch am Samstag um 17 Uhr gibt es für Kinder um 16 Uhr ein Holzboot-Rennen auf der Donau. Die Kinder können davor die Boote selbst bemalen und für die schnellsten Boote gibt es Preise zu gewinnen. Hierfür haben sich mehrere Musiker der Stadtkapelle getroffen und extra für dieses Event die Holzboote selbst ausgesägt.

Jugendorchester ab 15.30 Uhr

Außerdem werden ab 15.30 Uhr zwei Jugendorchester aus der Region im Bürgerpark spielen. „Die Jungmusiker bringen bestimmt Bekannte und Verwandte mit, sodass wir weitere Zuschauer beim Donaurutsch haben“, hatte Julian Spranz, einer der Vorsitzenden der Stadtkapelle, bei der Vorbesprechung des Donaurutsches gesagt. Die kleinen Holzboote werden mit Namen versehen und von der Brücke in die Donau geworfen. Die Feuerwehr wird einen Trichter bauen, der die Flöße auffängt. Die ersten Flöße, die einlaufen, werden prämiert. Direkt im Anschluss soll der eigentliche Donaurutsch beginnen.

Des Weiteren findet am Montag wieder ab 13 Uhr das Kinderfest im Bürgerpark statt.