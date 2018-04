Musiker aus Reutlingendorf fahren nach Regensburg

Der Musikverein „Frohsinn“ Reutlingendorf hat einen Ausflug in die bayrische Donaustadt Regensburg gemacht. Weil dieses Jahr mit eigenem Frühlingsfest und Teilnahme am Wertungsspiel noch so viel auf dem Programm steht, blieben die Instrumente für dieses Wochenende zu Hause im Koffer.

Dennoch standen genügend Aktivitäten auf dem Programm. So ging es für die 40 Reisenden zu einer Führung mit anschließender Bierverkostung zur Brauerei Bischofshof, eine von drei verbleibenden Regensburger Brauereien. Der Abend klang bei einem gemeinsamen Vesper in der Braustube aus. Am Samstag ging es mit einer Stadtführung, die besonders die Stadt im Mittelalter näher brachte, weiter. Auch wurde hier auf Grund des gotischen Regensburger Doms immer wieder in die Heimat Ulm verwiesen. Nachmittags wurden die Musiker durch das Schloss St. Emmeran, das in Besitz der Fürstenfamilie Thurn und Taxis ist, geführt. Den Abschluss des Ausflugs macht eine Schifffahrt auf der Donau. Vorsitzender des Musikvereins Andreas Laut ist überzeugt, dass ein Ausflug sehr wertvoll für die Kameradschaft und das gute Miteinander im Verein ist. In Anbetracht des großen Festes, das am ersten Maiwochenende und an Christi Himmelfahrt vom Musikverein ausgetragen wird, sei es auch schön, noch einmal durchschnaufen zu dürfen, so Laut.