Munderkinger „Treff 3000“ schließt

Der Discounter „Treff 3000“ am Munderkinger Untertorplatz schließt zum Ende des Monats. Darauf weisen seit Kurzem Schilder am Eingang des Marktes hin. Vier Jahre hatte die Edeka-Tochter nahe der Munderkinger Innenstadt unter anderem Lebensmittel angeboten. Jetzt kommt das Aus für alle Seite überraschend.

Auf den Blättern kündigt Edeka Südwest an, den Munderkinger Treff 3000 zum 26. Februar zu schließen. Außerdem wird den Kunden gedankt, die dem Markt jahrelang die Treue gehalten haben. Als der Discounter im November 2014 offiziell eröffnet wurde, war Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner froh, dass nach dem Sky Markt und Rewe scheinbar eine langfristige Lösung für die Versorgung der Menschen in der Innenstadt gefunden war.

Mitarbeiter erst kurzfristig informiert

Ein Zehn-Jahres-Vertrag konnte mit der Edeka-Tochter geschlossen werden. Dass der Markt jetzt wieder schließt, sei alles andere als gut für vor allem die Menschen in der Altstadt, die wenig mobil seien und nicht zum nächsten Supermarkt fahren könnten, betont Lohner, der erst am Montag in einem Schreiben von der Treff Discount GmbH darüber informiert wurde, dass der Markt geschlossen wurde.

„Persönlich hat mit mir noch niemand gesprochen“, ärgert sich das Stadtoberhaupt über die Vorgehensweise des Unternehmens. Auch die Mitarbeiter seien erst sehr kurzfristig über die Pläne zur Schließung informiert worden, weiß Lohner. Im Schreiben an die Stadt heißt es, dass es der Edeka Südwest-Tochter wichtig sei, den Mitarbeitern einen Perspektive im Unternehmen zu bieten.

Da hatte man mir noch nichts angedeutet, dass die Schließung geplant sei. Michael Lohner, Munderkingens Bürgermeister

Bei der Hauptversammlung des Handel- und Gewerbeverein vergangenen Woche hatte Michael Lohner nochmals appelliert, dass die Munderkinger, dass Angebot in dem Markt auch wahrnehmen müssten, um ihn zu halten. „Da hatte man mir noch nichts angedeutet, dass die Schließung geplant sei“, so der Bürgermeister. So sei es auch beim letzten persönlichen Gespräch mit einer Bereichsverantwortlichen im Herbst gewesen.

Schließung aus betriebswirtschaftlichen Gründen

„Nach umfangreicher und verantwortungsbewusster Prüfung“ sei man zu dem Schluss gekommen, dass der Treff 3000 geschlossen werden müsse. Hauptsächlich betriebswirtschaftliche Aspekte hätten für diesen Schritt gesprochen, heißt es in dem Schreiben an die Stadt. Die Vertriebsschiene Treff 3000 werde im Unternehmen generell nicht mehr weiter verfolgt. Ein Teil der entsprechenden Märkte wurde an die Edeka-Tochter Netto übergeben, die nun geprüft habe, ob sich die Märkte für ein neues Nahversorgungskonzept eignen würden, was beim Munderkinger Markt nicht der Fall sei.

Deshalb sei die Schließung zur Kalenderwochen 9 unausweichlich. Je nach dem, wie der Abverkauf der Waren weiter laufe, sei auch schon ein früherer Schließungstermin möglich.

Ich habe schon noch Ideen. Michael Lohner, Munderkingens Bürgermeister

Wie es mit dem Räumlichkeiten weitergeht, die Edeka eigens für die Eröffnung vor rund vier Jahren umgebaut und saniert hatte und für die die Stadt die Zufahrt und die Parkplätze gerichtet hatte, kann Bürgermeister Lohner derzeit noch nicht sagen. „Ich habe schon noch Ideen“, sagt er. Betont aber auch, dass der Markt am Untertorplatz „eine kritische Größe“ habe und es schwer werde, einen anderen Versorger zu finden. In diesem Zusammenhang machte Lohner aber auch deutlich, dass sich Märkte nur dann an dem Standort halten, wenn die Nachfrage auch stimme und die Menschen das Angebot, das gemacht werde, nutzen.

