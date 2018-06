Munderkinger Stadtsoldaten suchen Verstärkung

Die Munderkinger Stadtsoldaten der historischen Bürgerwehr haben sich am Samstag zur Hauptversammlung getroffen. In seinem Bericht nannte Kommandant Walter Stützle die Mitgliederzahlen. So hat die Bürgerwehr momentan zwei Ehrenmitglieder, 65 passive Mitglieder und 19 Aktive.

Die Altersstruktur bei den Aktiven sei problematisch, sagte Stützle. „Manche können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr lange stehen oder marschieren“, so der Hauptmann. „Wir werden uns aber weiter bemühen neue Mitglieder zu rekrutieren“. Und das ist den Stadtsoldaten im Fall des Kassiers gelungen. Weil der bisherige Schatzmeister Günter Luplow sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann, wurde am Samstag Patrick Beck zu seinem Nachfolger gewählt. „Er ist ein junger Kamerad, ist Bank-Mitarbeiter und stammt aus Munderkingen“, freute sich Stützle. Auch Franz-Josef Tress, der bisherige Vertreter der Aktiven im Ausschuss, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Am seine Stelle tritt künftig Uli Neumann. Veränderungen gab es auch im Offizierkorps der Fronleichnamsgrenadiere. Bereits im Vorfeld der Hauptversammlung wurde Carsten Strauß zum Premier-Leutnant und damit zum militärischen Stellvertreter von Hauptmann Stützle ernannt. Gleichzeitig ist Strauß, gemäß Vereinsrecht, Vize-Vorsitzender der Bürgerwehr. Seinen bisherigen Posten als Second-Leutnant übernimmt künftig Klaus Driest, der bislang als Kommando-Feldwebel in der Bürgerwehr diente. Neuer Kommando-Feldwebel ist Uwe Kobylka.

Die notwendige Werbung von Neumitgliedern stellte Walter Stützle an den Anfang seines Jahresberichts. Er nannte Infostände in Supermärkten oder auf Jahrmärkten, Infoabende im Bürgerwehrheim, die Kooperation mit Schulen und der Musikschule sowie den Aufbau einer Jugendgruppe als Möglichkeiten neue Stadtsoldaten zu finden. „Außerdem müssen wir unsere Passiven auf den aktiven Dienst ansprechen“, sagte Stützle, „auf diese Weise haben wir mit Josef Miller einen neuen Fähnrich gefunden“.

Den Großen Zapfenstreich auf dem Marktplatz, das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps in der Donauhalle, den Ausflug der Bürgerwehr nach Bad Ischl und das Landestreffen der Bürger im bunten Rock in Altshausen nannte der Kommandant als Höhepunkte des vergangenen Jahres. Protokollführer Rudolf Hönig ergänzte um die Teilnahme der Stadtsoldaten am Kriegerjahrtag in Emerkingen, am Bittgang der Vereinigten Zünfte, am Volkstrauertag und der Stadtputzete. „Und natürlich an der Fronleichnamsprozession“, so Hönig. Für den erkrankten Kassier Günter Luplow verlas Kommandant Stützle den Kassenbericht. Im vergangenen Jahr standen den Einnahmen von rund 22417 Euro, Ausgaben von rund 22109 Euro gegenüber. „So dass wir einen Überschuss von 308,54 Euro erwirtschaftet haben“, sagte Stützle. „Die Bürgerwehr zeigt großes Engagement in der Stadt und ist ein guter Botschafter Munderkingens in der Region und im Land“, betonte Bürgermeister und Ehrenleutnant Michael Lohner. „Der Zapfenstreich war ein erhebendes Erlebnis“, so der Schultes, „in ihrem zwölften Jahr ist die Bürgerwehr in Munderkingen und dem Vereinsleben der Stadt längst angekommen“.

Im Juli werden die Munderkinger Stadtsoldaten die Bürgerwehr von Neustift in Südtirol besuchen, im Oktober wird die Fahnenabordnung am Großen Zapfenstreich in Bad Cannstatt teilnehmen und im kommenden Jahr wird in Munderkingen ein Gartenfest mit den Wehren aus Ehingen, Mittelbiberach und Dietenheim steigen. „Ich danke der Bürgerwehr für ihre große Präsenz in der Stadt, in der Region und im Land“, sagte Bürgermeister Lohner.