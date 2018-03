Munderkinger Stadtkapelle blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

„Wir können auf ein musikalisch erfolgreiches Jahr und ein tolles Sommerfest mit einem Teilnehmerrekord beim Truckertreffen zurückblicken“, sagte Julian Spranz, gemeinsam mit Martina Schelkle Vorsitzender der Munderkinger Stadtkapelle, bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend. Spranz betonte die guten Bewertungen des aktiven Orchesters beim Wertungsspiel und der Jugendorchester bei Jugendkritikspielen. „Mehr als 200 Lkws und Showtrucks kamen zum Sommerfest, weiteren mussten wir aus Platzgründen absagen“, so Spranz.

Da sich Stadtmusikdirektor Charly Petermann derzeit in Kur befindet, verlas Martina Schelkle seinen Bericht. Petermann lobte darin das Wertungsspiel der Aktiven in Rein-stetten, bei dem in der Höchststufe 94,2 Punkte „eingespielt“ werden konnten, und nannte das Weihnachtskonzert als einen der musikalischen Höhepunkte. „Bessere Probenbesuche“ mahnte der Stadtmusikdirektor an und wunderte sich, dass „wir so gut spielen, obwohl die Proben schwach besucht werden“. Fleißigste Probenbesucher waren Walter Rupp, der nur eine Probe verpasst hat, und Michaela Buck, die zweimal gefehlt hat. Er habe sein 20. Weihnachtskonzert dirigiert, so Petermann und kündigte für das kommende Konzert ein „Best of…“ als Programm an.

6300 Euro in Schließanlage investiert

Julian Spranz berichtete vom Biergartenkonzert in der Rose, von der Teilnahme am Umzug des Canstatter Volksfests mit anschließendem Wasenbesuch und vom Einbau einer neuen Schließanlage mit Fingerscan im Musikerheim. „Dafür wurden 6300 Euro investiert“, ergänzte Kassiererin Stefanie Spranz. Rund 28 200 Euro wurden für Noten, Instrumente und Uniformen ausgegeben, in die Jugendarbeit wurden 8000 Euro investiert. Die Investitionen hätten ein „leichtes Minus“ in der Kasse verursacht, so Spranz, und gestiegene Kosten hätten den Gewinn des „umsatzstarken Sommerfests“ verkleinert.

Schriftführerin Claudia Rupp nannte Zahlen: Die Stadtkapelle hat 428 Mitglieder, darunter 142 aktive Musiker. Insgesamt haben sich alle Orchester der Stadtkapelle zu 139 Proben getroffen und sind 63-mal aufgetreten. Im Jugendorchester spielen 30 Jungmusiker, meldete Jugendleiterin Caroline Ottenbreit, dem Vororchester gehören 25 Kinder an. Fünf der jungen Musiker haben den D1-Lehrgang bestanden, elf absolvierten den D2-Lehrgang erfolgreich. „Beim Jugendkritikspiel in Öpfingen waren wir die beiden punktbesten Orchester des gesamten Wettbewerbs“, so die Jugendleiterin.

„Die Stadtkapelle kann stolz auf ihre Tradition und ihre Leistungen sein“, sagte Waldemar Schalt. Der Vize-Bürgermeister lobte die „vorbildliche Jugendarbeit“ und betonte, die Stadtkapelle sei ein „wichtiger Botschafter weit über die Region hinaus. Die Stadtkapelle leistet wertvolle kulturelle Arbeit und bereichert das Gemeinschaftsleben in Munderkingen“, so Schalt.

Julian Spranz wird einstimmig wiedergewählt

Bei der anschließenden Wahl wurde Julian Spranz als „Vorsitzender für den wirtschaftlichen Bereich“ einstimmig wiedergewählt. „Die vakante Stelle des Vorsitzenden für Organisation steht im kommenden Jahr zur Wahl. Wir hoffen, bis dahin einen geeigneten Kandidaten zu finden“, sagte Martina Schelke, die als Vorsitzende für Musik und Jugend auch 2019 zur Wahl steht. Stefanie Spranz stellte sich als Kassiererin nicht mehr zur Wahl. In Zukunft wird Fabian Schelkle die Kasse der Stadtkapelle führen. Er wurde am Freitag einstimmig gewählt. Jugendleiterin Carolin Ottenbreit wurde im Amt bestätigt. Neue Beisitzer im Vereinsausschuss für die aktiven Mitglieder sind Diana Neher, Tobias Schartmann und Simon Mack. Katharina Tüchler stellte sich nicht mehr zur Wahl und der bisherige Beisitzer Fabian Schelkle rückte zum Kassierer auf. Waltraud Prill kandidierte nicht mehr als „passive Beisitzerin“, ihr Amt übernimmt künftig Petra Fiderer. Bruno Falch, Petra Mohn und Rolf Braun wurden wieder gewählt. Die Vereinskasse wird auch in Zukunft von Johannes Holl und Markus Leitte geprüft, Notenwart bleibt Thomas Strahl.

Von der Versammlung bestätigt wurden die Orchestersprecher Tobias Knupfer für die Aktiven, Sebastian Locher für den Spielmannszug, Paul Pilger für die Alten Kameraden und Jan Rieger als Jugendsprecher.

Präsente für verdiente und langjährige Mitglieder

Verdiente und langjährige Mitglieder der Stadtkapelle wurden bereits beim Weihnachtskonzert geehrt. Trotzdem nutzen die Musiker ihre Jahreshauptversammlung am Freitag, um den Geehrten Präsente des Vereins zu überreichen. So wurden Stadtmusikdirektor Charly Petermann für 35-jährige Dirigententätigkeit und Hubert Rupp für 25 Jahre am Taktstock mit der Dirgentennadel ausgezeichnet. Seit 50 Jahren gehören Robert Schürer und Axel von Bank der Stadtkapelle an. Seit 40 Jahren musiziert Josef Leichtle, seit 30 Jahren Ursula Schelkle und Markus Merkle. Seit zehn Jahren sind Florian Lipsz und Rolf Braun für die Stadtkapelle aktiv. Mit einem Präsent bedankte sich die Stadtkapelle auch beim „Hausmeister-Ehepaar“ Marianne und Roland Seiff, dem „Aushilfs-Dirigenten“ Hubert Rupp und bei Xaver Knupfer, der sich um das Schneeräumen am Musikerheim kümmert und oft seine Maschinen zur Verfügung stellt.