Munderkinger Seniorin fällt auf Telefonbetrüger herein

Unbekannte machten am Dienstag mit der Masche der Gewinnversprechen bei einer älteren Frau aus Munderkingen Beute. Als bei ihr das Telefon klingelte, meldete sich eine Frau, die einen Gewinn von knapp 50 000 Euro in Aussicht stellte.

Damit der Betrag ausbezahlt werden könne, müsse sie jedoch Guthabenkarten kaufen und deren Codes weitergeben. Das tat die gutgläubige Frau laut Polizei, worauf sie am Mittwoch erneut einen Anruf erhielt. Dieses Mal verlangte ein Mann von der Angerufenen eine Blitzüberweisung in Höhe von mehreren tausend Euro. Dann werde sie den Gewinn in einem Geldkoffer erhalten. Die Frau ging daraufhin zu einem Geldinstitut, um die Überweisung zu tätigen. Glücklicherweise erzählte sie einem Angestellten von ihrem scheinbaren Gewinn, worauf dieser hellhörig wurde und der Frau riet, sie solle bei der Polizei eine Anzeige erstatten. Jetzt ermittelt die Polizei aus Munderkingen (Telefon: 07391/5880) gegen die mutmaßlichen Betrüger.

Die Polizei warnt vor solchen Anrufen und rät, am besten sofort aufzulegen. Außerdem geben die Beamten den Tipp, niemals Geld auszugeben, um einen vermeintlichen Gewinn abzufordern sowie persönliche Informationen weiterzugeben.