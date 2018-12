Munderkinger Senioren feiern Weihnachten

Mit vielen Gästen, darunter Bürgermeister Michael Lohner sowie die Pfarrer Michael Hain und Thomas Pitour, haben die Bewohner des Munderkinger Seniorenheim St. Anna am Donnerstag gefeiert.

„Die Weihnachtsfeier hier im Haus hat eine lange Tradition“, sagte Denis Lamsfuß. Während seiner Begrüßung betonte der Heimleiter, dass Menschen, wenn sie im Alter bestimmte Dinge nicht mehr tun können, die Hilfe anderer Menschen brauchen, auf die sie sich verlassen können. „In jüngster Vergangenheit hat sich im Pflegebereich viel bewegt. Es muss aber noch sehr viel getan werden. Und unsere Gesellschaft muss dafür sorgen, dass sich Pflegebedürftige diese Hilfe auch leisten können“, so Lamsfuß. „Dafür, dass Pflege mehr zum öffentlichen Thema wird, müssen wir alle unsere Stimme erheben“. Dann forderte der Heimleiter die Gäste und Heimbewohner auf, eine Minute lang „für die Pflege zu applaudieren“ und nahm den Beifall als Video auf. „Damit wollen wir uns an der bundesweiten Aktion ‚Eine Minute Applaus für die Pflege‘ beteiligen und gleichzeitig allen Pflegekräften danken“, so Lamsfuß.

Der Mitarbeiter-Seelsorger Siegfried Springsguth erzählte den Gästen die Geschichte vom „winzig kleinen Tannenbaum“. Weil sie nicht die Chance habe, ein richtiger Christbaum zu werden, sei die kleine Tanne an Heiligabend traurig gewesen, so Springsguth. „Da kam ein Engel vorbei und brachte die winzige Tanne zu einer alten, einsamen Frau und beide hatten große Weihnachtsfreude“.

Seit vielen Jahren ist das Krippenspiel der Obermarchtaler Franz-von-Sales-Realschule ein fester Bestandteil der Weihnachtsfeier im Seniorenheim. In diesem Jahr erstmals unter der Regie von Julia Kirchhauser. In der „Krippenspiel-AG“ der Schule hatte sie mit den Schülerinnen die „Weihnachtsgeschichte aus der Sicht des Weihnachtssterns“ einstudiert. Der Schulchor, geleitet und am Piano begleitet von Josef Schaller, sang zur Herbergssuche, zu Jesu Geburt im Stall und zum Besuch der Weisen aus dem Morgenland an der Krippe. „Wow, unter meinem Schein ist der Heiland geboren“, verkündete der Weihnachtsstern stolz und der Chor sang „Frieden für die Welt“.

Zum Schluss des offiziellen Teils sangen Chor, Krippenspieler, Heimbewohner und Gäste gemeinsam „Oh, du Fröhliche“, dann lud Denis Lamsfuß zum gemeinsamen Abendessen ein und nannte die „weihnachtliche Menüfolge“. Nach einer Paprika-Apfelcreme-Suppe wurde Gästen und Heimbewohnern wahlweise Blätterteigpastete mit Hähnchenragout, Wildgulasch und Piccata vom Kalb serviert. Und zum Nachtisch gab’s gefüllten Vanille-Gugelhupf an Rotwein-Pflaumen.