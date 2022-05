Munderkinger Schmuckstücke müssen dringend saniert werden

In Munderkingen ist man stolz auf seine historischen Gebäude in der Altstadt. Diese wollen freilich gepflegt werden – wie etwa das Rathaus oder der Mittelbau des Alten Spitals. Für beide Häuser brachte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung umfangreiche Sanierungen auf den Weg.

Der Putz bröckelt, Farbe blättert ab, Risse haben sich gebildet: Diese und ähnliche mehr oder weniger deutlich sichtbare Schäden hat der Zahn der Zeit seit der letzten Sanierung im Jahr 1979 am Munderkinger Rathaus hinterlassen. Betroffen ist die Fassade des im Jahr 1563 erbauten Gebäudes, am stärksten in Mitleidenschaft gezogen sind witterungsbedingt die West- und Nordseite, auch die durch das Nachbargebäude stark verschattete Südseite blieb nicht verschont.

Anders die Ostseite, die nur wenige Schadensspuren zeigt. Darüber hinaus haben sich an den Holzfensterstöcken Risse gebildet, ein neuer Anstrich tut außerdem Not. Festgestellt und in einem Schadensbericht detailliert dokumentiert hat dies im Auftrag der Stadt Munderkingen die Restaurationswerkstätte Kopp aus Emerkingen.

Denkmalschutz ist zu beachten

Diese empfiehlt nun entsprechende Sanierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung denkmalrechtlicher Vorgaben. So müssen die fünf Fenster des Sitzungssaals im Erdgeschoss zwingend erhalten bleiben. Da diese bereits gute Isoliereigenschaften besitzen, können sie durch einen einfachen Außenanstrich wieder für längere Zeit instandgesetzt werden.

Alle übrigen Rathausfenster können durch neue dreifach-verglaste Holzsprossenfenster erneuert werden. Bei den elf Fenstern im nicht ausgebauten Dachgeschossbereich schlägt der Restaurator vor, zunächst nur einen Unterhaltungsanstrich vorzunehmen, um Kosten zu sparen. Ein Austausch sei jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

Das Munderkinger Rathaus muss saniert werden. (Foto: Escoto)

Doch auch innen besteht Handlungsbedarf – wenn auch weniger aus kosmetischen Gründen: Die Toilettenanlagen für Besucher und Mitarbeiter sind nicht mehr zeitgemäß. Die vom Verbandsbauamt vorgestellten Umbaupläne sehen vor, im ersten Obergeschoss wie bisher die Besuchertoiletten einzubauen, zusätzlich soll eine barrierefreie Toilette im Damen-WC entstehen und für Mitarbeiterinnen wird wie bisher eine eigene Toilette geschaffen. Im zweiten Obergeschoss sind wie bisher die Mitarbeitertoiletten vorgesehen, jedoch wird eine Trennung zwischen der Damen- und Herrentoilette geschaffen.

Diskussion um Einrichtung eines Sozialraums

Verbandsbaumeister Roland Kuch machte deutlich, dass die Gestaltungsmöglichkeiten aufgrund der Raumaufteilung begrenzt sind und daher auch die Einrichtung eines Sozialraums für die Beschäftigten im Rathaus schwierig sei. Damit wollte sich im Rat freilich nicht jeder abfinden. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen einen Sozialraum“, betonte Ralf Selg. Monika Veser regte an, über eine neue Raumaufteilung nachzudenken und dabei auch die relativ großen Flure in beiden Obergeschossen einzubinden.

„Im Haushaltsplan ist der Toilettenumbau nur ein kleines Anhängsel bei der Rathaus-Sanierung“, machte Bürgermeister Michael Lohner klar. Bei einem Umbau im größeren Stil komme man in eine ganz andere finanzielle Größenordnung. „Aber wir haben schon auch Ideen, die wir heute aber nicht vertiefen wollen“, fügte Lohner an.

Das zweite „wichtige Investitionsprojekt“ ist laut Lohner die Sanierung des am Alten Schulhof gelegenen sogenannten Mittelbaus, der das Alte Spital mit der ehemaligen Uhlandschule verbindet und das Museum beherbergt. Neben Farb- und Putzschäden an der Fassade – insbesondere auf der Nordseite, die der Donau zugewandt und Teil der Stadtmauer ist – sowie Farbabplatzungen und Risse an den Fensterläden und -stöcken treten an diesem Gebäude vor allem das marode Dachgeschoss samt Eindeckung zutage. Letzteres wurde vom Restaurator im Zimmerhandwerk, Robert Ott aus Gammertingen, untersucht und detailliert dokumentiert. Bei der Sanierung müssen die Dachziegel samt Lattung entfernt und für die Übergangszeit ein Notdach aufgebracht werden.

Beide Maßnahmen – Rathaus und Mittelbau – werden innerhalb des Landessanierungsprogramms gefördert und sind im Haushaltsplan eingestellt. Der Gemeinderat stimmte einmütig den vorgestellten Sanierungskonzepten zu und beauftragte das Verbandsbauamt, den denkmalrechtlichen Genehmigungsantrag einzureichen sowie die nötigen Ausschreibungsunterlagen vorzubereiten.