Munderkinger Schüler spenden 800 Euro

Die Vertreter der Schülermitverantwortung (SMV) des Munderkinger Schulverbundes haben am Mittwoch einen Scheck über 800 Euro an Jutta Lindner von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) und der Munderkinger Uganda-Hilfe übergeben. Das Geld haben die Schüler während des Advents gespendet.

Während der Adventswochen waren in allen Klassenzimmern des Munderkinger Schulverbundes kleine Kässchen aufgestellt, berichtet Schulleiterin Jutta Braisch. Jedes Jahr sammelt die SMV auf diese Weise spenden für einen guten Zweck, den die Kinder und Jugendlichen selbst festlegen. „Jedes Kind duften dann in den Adventswochen in die Kässchen werfen, so viel es wollte“, berichtet Lehrerin Miriam Nagler. Da sei vom einen oder anderen schon mal das ganze Taschengeld abgegeben worden, fügt sie hinzu. Schüler aller Altersstufen haben sich an der Aktion beteiligt.

Zu Gast an der Schule

Rund 780 Euro sind so zusammengekommen, die SMV hat den Betrag dann auf 800 Euro aufgerundet. Als Empfänger hatten sich die Jugendlichen die Ugandahilfe BuMuLa ausgesucht. Im Herbst war eine Delegation aus Uganda am Schulverbund zu Gast und hat berichtet, welche Projekte mit dem Geld aus Munderkingen in dem afrikanischen Land umgesetzt werden können.

Jutta Lindner von der KAB bedankte sich am Mittwoch bei der Übergabe bei den Schülern. „Ich finde es ganz toll, dass ihr euch alle für die Ugandahilfe eingesetzt habt“, sagte sie an die Jugendlichen und all ihre Mitschüler gerichtet.

Anschließend berichtete sie, dass es zwei Möglichkeiten gäbe, das Geld einzusetzen. Zum einen baut die Ugandahilfe derzeit eine Werkstatt für die Ausbildung junger Menschen auf. „Die Schüler besuchen die Secondary School, die ist aber sehr theoretisch. Mit diesen Abschlüssen haben sie anschließend kaum eine Chance, einen Beruf zu finden“, so Jutta Lindner. Deshalb orientiere man sich jetzt am dualen Ausbildungssystem. „Die Jungen lernen hier beispielsweise Schreiner und die Mädchen Schneiderin“, erklärt sie. Dafür könnten Maschinen angeschafft werden, die dann auch ein Hinweisschild auf die Spender tragen sollen.

Alternativ könnte ein Brunnenbauprojekt für Grundschüler unterstützt werden. Welches Projekt begünstigt werden soll, darüber will die SMV bei ihrer nächsten Sitzung abstimmen.