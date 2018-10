Munderkinger Schüler erleben Austausch in Nantes

18 Schüler des Munderkinger Schulverbundes sind mit ihren Französischlehrerinnen Nadja Mayer und Veronique Stark fünf Tage zu Gast bei französischen Austauschschülern in Nantes gewesen. Im April waren die Franzosen bereits zu Besuch in der Donaustadt.

Schon die elfstündige Fahrt mit dem TGV über Paris, weiter mit der Métro nach Paris-Montparnasse und von dort nach Nantes, war für die deutschen Schüler ein Erlebnis. Nach dem herzlichen „Bienvenue“ am Bahnhof, gab es im Collège de la Durantière einen Empfang für Schüler und Eltern. Danach verbrachten die deutschen Schüler ihre erste Nacht in den französischen Gastfamilien.

Nach einer Einladung ins Rathaus von Nantes, erkundete die deutsch-französische Gruppe am nächsten Morgen die Stadt. Hier stand eine Stadtrallye an. In einer Crêperie gab es dann die französischen Crêpes mit herzhafter Füllung zum Mittagessen.

Ungewohntes Schulsystem

Der Unterricht im Collège oder Lycée war für die Deutschen eine Herausforderung. Mit der Straßenbahn oder zu Fuß in die Schule, dann Geschichts- oder Mathematikunterricht in französischer Sprache und ein Schulsystem mit anderen Regeln. Etwas befremdlich empfanden die deutschen Schüler, dass die Schulen eingezäunt sind, die Klassen sich morgens auf dem Pausenhof aufstellen und schließlich von ihren Lehrern abgeholt werden. Für Disziplin und Ordnung sorgen sogenannte „surveillants“ oder „Aufseher“, nicht nur die Lehrer. Alle waren sich einig, dass sie dann doch lieber in Munderkingen zur Schule gehen. Beim bunten Abend mit Schülern und Eltern im Collège mit kleinen Programmpunkten der Deutschen, Disco und Buffet, gab es viele herzliche deutsch-französische Begegnungen und Gespräche.

Am vorletzten Tag fuhren die Franzosen mit ihren Austauschpartnern nach St. Nazaire, eine Hafenstadt mit geschichtsträchtigem Hintergrund. Auf der Panoramaterrasse konnte die Gruppe riesige Luxusliner im Hafengelände bestaunen. Im Museum „L’Escal’Atlantic“ tauchten Schüler und Lehrer ein in die Welt der legendären Ozeandampfer. Man fühlte sich tatsächlich wie an Bord eines riesigen Dampfers mit Deck, Maschinenraum, Gesellschaftssälen oder Schlafkabinen. Die Mittagspause mit Picknick am Meer bei strahlendem Sonnenschein, war ein Höhepunkt für die Deutschen. Zwei mutige deutsche Schüler trauten sich sogar ins Wasser. Die anschließende Besichtigung eines U-Boot-Bunkers entführte die Gruppe zu einem der wichtigsten Stützpunkte der Schlacht im Atlantik in den Jahren 1941-1944/45. Das 78 Meter lange U-Boot „Espadon“, das in einem Wasserbecken vor Anker liegt, ließ die Gruppe staunen, wie 65 Männer auf so engem Raum leben und arbeiten konnten.

Auf der Rückfahrt machten die Munderkinger noch einen Zwischenstopp in Paris am Eiffelturm.