Munderkinger Rathaushexe und Wusele zu Gast im Kinderhaus St. Maria

Albe Merkle als Munderkinger Rathaushexe und seine Tochter Ulrike Merkle als Herrenwusele, haben am Dienstag, also zwei Tage vor dem Glompigen Doschdig in der Narrenstadt, wieder die drei Kindergärten besucht, um schon die Kleinsten ein wenig mit der Munderkinger Fasnet vertraut zu machen und ihnen die Angst vor den Masken zu nehmen. Im Anschluss besuchten beide auch das Wohnhaus für Menschen mit Behinderung.

„Wir freuen uns jedes Jahr, wenn ihr uns besuchen kommt“, sagte Rosa Ege, Leiterin des Kinderhauses St. Maria. Der Besuch der Mäschgerle sei für die Kinder sehr wertvoll, um die Ortsfasnet besser kennenzulernen. Dass die Kinder sich aber schon richtig gut auskennen, bewiesen sie, als sie gleich drei Strophen des Munderkinger Narrenliedes mit Rathaushexe und Wusele sangen. Sie erfuhren, dass das Häs der Herrenwusele gelb und braun ist, weil zur Herstellung der Wusele, des Munderkinger Fasnetsgebäcks, Getreide nötig ist, das zum Wachsen Erde und Sonne braucht.

Damit die Jungen und Mädchen künftig keine Angst haben, wenn sie während der Fasnets die maskierten Hästräger treffen, durften sie selbst auch mal die Wusele-Masken aufsetzen und weil so ein echtes Wusele ohne Schepper nicht komplett ist, durften sie auch mit diesen durch den Kindergarten jucken. Erstaunt waren die Kinder darüber, dass es in Munderkingen nur zwölf Rathaushexen gibt. Ihre Aufgabe ist es, am Glompigen den Bürgermeister aus dem Rathaus zu holen und ihm den großen Stadtschlüssel abzunehmen. „Denn dann graben die Brunnenspringer den Trommmeister aus, er ist der Chef aller Munderkinger Hästräger“, erklärt Albe Merkle.

Zum Abschluss wollte Ulrike Merkle dann von den Kindern wissen, ob sie am Donnerstag auch beim Umzug dabei sein werden und natürlich sind sie das. Als Maler „Klecks“ werden sind mitlaufen und ihren Narrenruf „Kunter - Bunt“ skandieren