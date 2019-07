Munderkinger Protestanten feiern ihre Kirche

Am 3. Mai 1959 fand die Einweihung der Christuskirche in Munderkingen statt. Die nach dem Zweiten Weltkrieg hinzugezogenen evangelischen Christen hatten sich damit einen Traum erfüllt, den Traum einer christlichen Begegnungsstätte. Als exakt solche, für evangelische und katholische Christen gleichermaßen, erwies sich das Gotteshaus am Sonntag, als die Prälatin der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Gabriele Wulz, und Pfarrer Michael Hain im Sonntagsgottesdienst 60 Jahre Christuskirche feierten.

Im Beisein von Bürgermeister Michael Lohner, Diakon Bruno Schmid, Gemeindereferentin Sr. Maria Regina und weiteren Vertreter der katholischen Kirchengemeinde fand in der Christuskirche ein feierlicher ökumenischer Gottesdienst statt, begleitet von Posaunenchor und Chörle. Mit dem schwungvollen „Let’s all praise the Lord“ eröffnete der Posaunenchor die Feier, Gesangseinlage eingeschlossen. Pfarrer Hain erinnerte an die Taufen und Konfirmationen, die in der Kirche seit ihrer Einweihung stattgefunden haben, ebenso daran, dass hier Ehepaare gesegnet und Predigten gehalten wurden, welche bewegt haben.

Die Kinder der Kinderkirche sangen als Geburtstagsständchen für ihre Kirche „Wie schön, dass Du gebaut worden bist, wir hätten Dich sonst sehr vermisst“. Die Schriftlesung kam aus dem Matthäus-Evangelium. Am Ende stehen dort jene Worte, die am 4. Mai 1958 im Grundstein der Christuskirche verankert wurden „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Mt 28, 20). Nachdem das Chörle „Ich bleibe in Dir“ gesungen hatte, folgte die Predigt von Prälatin Gabriele Wulz. Sie freute sich darüber, eine fröhliche und selbstbewusste Gemeinde in Munderkingen vorzufinden. Für die einstigen Baukosten von 138 000 D-Mark würde man heute in Ulm nicht mal mehr einen Tiefgaragenstellplatz bekommen.

Vor 1945 hätten kaum evangelische Christen im einst vorderösterreichischen Munderkingen gelebt, sagte die Prälatin: „Inzwischen sind die evangelischen Menschen hier präsent, und gestalten als erkennbare Größe die Gemeinde mit“. Der Satz vom Grundstein der Kirche entfalte nirgendwo mehr Kraft als in der Diaspora. Als solche werde Munderkingen weiterhin geführt, trotz der Ankunft vieler evangelischer Christen nach Vertreibung, Flucht und Barbarei. Besonders hat sie das Engagement in der Kirchengemeinde herausgestellt, das sich beispielsweise im Chörle zeige, ebenso wie im Sammeln der Gelder für neue Kirchenglocken. Insoweit gingen Opfer und Erlös des Festes auf das Glockenkonto, auf dem insgesamt 40 000 Euro benötigt werden für eine Glocke mit 200 Kilogramm, und zwei Glöckchen von je 70 Kilogramm.

Pfarrer Hain stellte aus dem Posaunenchor den neuen Kirchenpfleger Alfred Kuhn vor, und verabschiedete seine Vorgängerin Gabriele Pilger, die für den Kirchengemeinderat kandidiert. Im und vor dem Gemeindehaus gab es im direkten Anschluss Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie das vom Kreisjugendring zur Verfügung gestellte „Feuerrote Spielmobil“.