Munderkinger Narren sammeln Grempel ein

Mit fünf Transportern sind rund 20 Helfer am Samstag durch die Straßen Munderkingens gefahren, um allen möglichen Grempel einzusammeln. Etliche Kisten, Kartons und Wäschekörbe standen für die Ehrenamtlichen am Straßenrand bereit.

Bevor Florian Stöhr, Uli Spranz, Michael Sauter und Thomas Traub als närrische Versteigerer am Fasnetsmontag und Fasnetsdienstag beim Munderkinger Grempelesmarkt jede Menge Gruscht und Grempel unter ihren närrischen Hammer bringen können, mussten die Raritäten am Samstagvormittag im ganzen Stadtgebiet eingesammelt werden. Die Helfer um die neue Grempelesmarkt-Chefin Waltraud Prill waren wieder gerne im Einsatz, um „die Ware“ ins Haus Löbbert zu schaffen und dort für die Narrenversteigerung zu sortieren.

Antiquitäten und Hüte

Vom in die Jahre gekommenen Wuseles-Körble über Styroporköpfe und alte Feuerwehrhelme bis zum antiquarischen Vogelkäfig reichte das bunte Sammelergebnis. Und weil „ebbes uffem Kopf“ beim Grempelesmarkt Narrenpflicht ist, werden zur Versteigerung jede Menge Hüte bereitliegen. Unter den Helfern war auch Harry Wenk, der den Grempelesmarkt viele Jahre organisiert hat. „Bloß zum a bissle Helfa und für a paar guate Rotschläg“, sagte sie. Am Fasnetsmontag und Fasnetsdienstag, jeweils zwischen 9 Uhr und 12 Uhr, wird der Auktionshammer geschwungen, um „s’Grempelesmarkt-Kässle“ zum Klingen zu bringen. Wie immer werden die Versteigerer wortgewaltig und mit flotten Sprüchen die Gebote der Gäste in die Höhe treiben. „Schließlich goht’s um a guate Sache m Städtle“, waren sich die Grempelesmarkt-Macher bei der Sammlung am Wochenende einig.

In jedem Jahr wird der Erlös des Grempelesmarkts für soziale Zwecke in Munderkingen gespendet. Die Ursprünge der „guten närrischen Tat“ gehen auf das Jahr 1892 zurück. Bei einem Handwerkertreffen hatte der Gerber seine Lederschürze in der Tür eingeklemmt, wird sich in Munderkingen erzählt. Seine Kollegen sollen den Schürzenzipfel schnell abgeschnitten und anschließend versteigert haben. Der so „Beschnittene“ habe daraufhin seine ganze Schürze zerstückelt, die Fetzen ebenfalls versteigert und den Erlös dem Pfarrer gespendet. „Diesem Vorbild folgt der Grempelesmarkt bis heute. Und immer wieder ist es erstaunlich, was die Leute alles zur Verfügung stellen“, sagt die neue Organisatorin der Munderkinger Narrenversteigerung Waltraud Prill erfreut.

