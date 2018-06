Munderkinger Musikschüler führen Gelerntes vor

Rund 60 Kinder unterrichtet Heidi Klonner an mehreren Kindergärten der Region in „musikalischer Früherziehung“. Spielerisch soll der Nachwuchs an Musik, Takt und Rhythmus herangeführt werden. In jedem Jahr studiert die musikalische Erzieherin mit ihren Schülern ein buntes Programm ein, das vor Publikum gezeigt wird.

Am frühen Mittwochabend war es wieder soweit: Rund 150 Zuhörer sind zur Aufführung in die Aula der Schillerschule gekommen. Sie unterrichte Kinder in sechs verschiedenen Gruppen, erklärte Klonner den Besuchern. „Alle haben fleißig geübt und wir werden jetzt die Einzelteile zusammenführen“. Den Auftakt machten die die Flötengruppen mit der Europafanfare, einem Gospelsong und dem Dschungelbuch-Ohrwurm „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“. Dann war die „musikalische Früherziehung“ an der Reihe. „Es ist so schön an der Blau, denn da wohnt die schöne Lau“, sangen die Kinder. Im Mittelpunkt der Aufführung stand die Blautopf-Geschichte um die verwunschene Fürstentochter mit den fließend langen Haaren und das „Klötzle Blei bei Blaubeuren“.

Wichtigste Veranstaltung

Mit Trommel, Rassel und Xylofon musizierten die Kinder und mit Wasser-, Wellen- und Tüchertänzen wurde die Geschichte der traurigen Wasserfrau, die nicht lachen konnte, erzählt. „Wir erleben heute die wichtigste Jahresveranstaltung im Bereich der elementaren Musikerziehung“, sagte sich Musikschulleiter Wolfgang Weller.

Musikalische Früherziehung bilde die Basis für die spätere musikalische Arbeit an der Musikschule, so Weller.