Munderkinger Mediathek soll kultureller Knotenpunkt werden

Dank einer Förderung der LEADER-Aktionsgruppe und TRAFO kann die Stadt Munderkingen die Teilzeitstelle von Stephan Ott in der Mediathek um 25 Prozent aufstocken. Der Gemeinderat stimmte bei seiner jüngsten Sitzung der Anpassung einstimmig zu. Damit wird der Aufbau eines Kulturknotenpunkts in der Mediathek vorangebracht. Bürgermeister Michael Lohner spricht von der Fortsetzung einer langen und erfolgreichen Kulturarbeit in Munderkingen.

„Kulturförderung pur“

Die Verwaltung gab bekannt, dass die Kulturstiftung des Bundes und die LEADER-Aktionsgruppe die bestehende 25-Prozent-Teilzeitstelle von Ott bei der Mediathek fördern. Daher schlug sie für 15 Monate die Aufstockung der Stelle um 25 Prozent vor, wobei der verbleibende Eigenanteil der Stadt an den Personalkosten über den Nachtragshaushalt 2019 finanziert wird. Für Bürgermeister Michael Lohner stellt die Maßnahme Kulturförderung pur dar.

Er sieht auch die Möglichkeit, neue Projekte ins Leben zu rufen, und erwähnte als Parallele die wiedereröffnete Martinskapelle. „Sie haben den vollen Rückhalt des Gremiums“, rief Bürgermeister Lohner Stephan Ott nach dem einstimmigen Beschluss des Gremiums zu, und nannte ihn einen echten Kulturschaffenden. „Sie sind ein angesehener Erzieher, belastbar und dennoch freundlich.“ Auch sieht Lohner im Beschluss eine Förderung des Ehrenamts, da die Projekte im Zusammenhang mit der Mediathek ehrenamtliche Tätigkeiten aktivieren würden. Zuvor hatte Ott sich und das Projekt vorgestellt. Er selbst hat im Übrigen eine Halbtagsstelle als Erzieher im Kindergarten. Ziel des Projekts sei es, zum Ehrenamt zu motivieren. Einbezogen werden sollen Schulen, Kindergärten, Bürger und Vereine. Die Mediathek stelle insoweit ein idealer Treffpunkt dar, wo sich Arbeitsgruppen bilden könnten. Wichtig ist für Ott der Ausbau der bestehenden Informationsstelle für politische Bildung. Hier sieht er Potential für Kooperationen mit Gemeinschaftskundeunterricht in den Schulen. Auch nannte er die Ausweitung des Ferienprogramms, die mehr als erwartet erfolgreich verlief.

Erweiterungswünsche

Vier der Kinder aus dem Ferienprogramm hätten sich fest bei der Mediathek angemeldet. Ott lobte die technische Anlage in der Mediathek, sie sei für Konzerte geeignet. Eine Kooperation mit dem Jugendhaus strebe er an, und die Mediathek könnte ein Teil einer eventuellen künftigen Musiknacht werden. Zudem schlug er eine temporäre Umnutzung der noch von Edeka gehaltenen Räume des ehemaligen Treff 3000 vor, eventuell für Ausstellungen. „Da steckt Potential drin“, war sich Ott sicher. Insgesamt sieht er die Mediathek verstärkt als Austausch- und Begegnungsort, was zur Wiederbelebung der Innenstadt beitragen könne. Als Zielgruppe nannte er alle Bürger, insbesondere Jugendliche.

Brigitte Schmid (Grüne) begrüßte die Initiative ausdrücklich, und schlug vor, Kindern aus beengten Wohnverhältnissen einen Raum zur Verfügung zu stellen. Sie selbst kenne die Situation aufgrund ihrer Betreuung von Flüchtlingskindern in Mathe. In diesem Raum könnten diese Kinder in Ruhe lesen. Bürgermeister Lohner sagte hierzu: „Die Mediathek ist prädestiniert für diesen Vorschlag, die Mediathek bietet Sitzmöglichkeiten, die notwendige Ruhe und es gibt einen Schlüssel. Das ist eine gute Idee.“

Ott lud Brigitte Schmid anschließend spontan ein, mit ihm in der Mediathek an der Umsetzung ihres Vorschlags zu arbeiten. Waldemar Schalt (CDU) begrüßte ebenfalls die Stärkung des Ehrenamts und das Engagement von Stephan Ott. Ott wiederum freute sich, dass hier Kulturförderung ohne jegliche Baumaßnahme stattfinden kann.