Munderkinger Lehrer berichtet von Stratosphärenflug

„Expedition SOFIA“ ist der Titel eines Vortrags der Volkshochschule Munderkingen gewesen, der am Sonntagabend rund hundert Interessierte in den VHS-Raum am Alten Schulhof gelockt hat.

Rolf Stökler, Lehrer an der Munderkinger Realschule und Vorsitzender der Volkssternwarte in Laupheim, hatte im vergangenen Herbst „die sensationelle Gelegenheit“, in Kalifornien am Sofia-Projekt teilzunehmen, sagte Erich Pöschl, Leiter der Munderkinger Volkshochschule, zur Begrüßung.

Ausführlich erklärte Stökler, dass Sofia (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy) ein Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie der NASA und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ist. An Bord einer Boeing 747SP, so Stökler, ist ein rund 15 Tonnen schweres Spiegelteleskop installiert worden, mit dem Sofia seit 2010 im Einsatz ist und wöchentlich mehrere Beobachtungsflüge in zwölf bis 14 Kilometern Höhe, also in der sogenannten Stratosphäre, absolviert.

Ich habe mich einfach beworben“

Das Infrarot-Teleskop von Sofia erlaube Beobachtungen, etwa zur Entstehung neuer Sterne, auch durch Hindernisse wie Staub, Nebel oder Wasserstoffwolken hindurch. „Anders als das sichtbare Licht, erlaubt Infrarot-Licht so den Blick in die Tiefe des Universums“, sagte Stökler am Sonntag. „Wie kam es zu den beiden Beobachtungsflügen mit Sofia?“, sei eine sehr oft an ihn gestellte Frage, berichtete Rolf Stökler und gab die Antwort: Weil seine Schule einen Preis bekam, sei er 2016 im Heidelberger Haus der Astronomie gewesen. Und weil dort „Leute für Sofia“ gesucht wurden, habe er sich beworben. „Und zwei Jahre später war ich in Kalifornien“, so Stökler.

In der Wüstenstadt Palmdale – „hier landete das Spaceshuttle und hier wurden alle Apollo-Astronauten ausgebildet“, so Stökler, startete der Munderkinger zu zwei mehrstündigen Sofia-Beobachtungsflügen in die Stratosphäre. Und hier gelangen ihm auch viele Fotos des „fliegenden Observatoriums“, von denen er viele am Sonntag zeigte und die bald im Laupheimer Planetarium zu sehen sein werden.