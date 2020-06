Munderkinger Konditor erhält silbernen Meisterbrief der Handwerkskammer

Der Munderkinger Konditormeister Christopher Baer hat am Montag den silbernen Meisterbrief verliehen bekommen. Zur Ehrung kamen Bürgermeister Michael Lohner und Roman Gottschalk von der Handwerkskammer Ulm ins Café Knebel. Christopher Baers Café, Konditorei und Fremdenzimmer seien sehr wichtig in der Munderkinger Innenstadt, sagte Lohner und betonte die „gute Kooperation“ des Konditormeisters mit den benachbarten Geschäften. „Radler auf dem Donauradweg nehmen seine Zimmer besonders gerne in Anspruch. Und die werden in diesem Sommer sicher verstärkt nach Munderkingen kommen“, sagte der Bürgermeister.

Phantasie ist nötig

Auf die Frage, was er an seinem Beruf besonders liebe, antwortete Christopher Baer: „Die Phantasie, die für meinen Beruf und für jede neue Kuchen- oder Torten-Kreation nötig ist.“ Als Beispiele nannte er Wuseles- und Brunnenspringer-Torte sowie die während der Corona-Krise gebackenen Klopapier-Muffins. Stolz, so Christopher Baer, sei er auf seine nach alten Rezepten gebackenen Kuchen und sein selbstgemachtes, variantenreiches Eis. „Am Munderkinger Café Knebel gefällt mir besonders das Gesamtpaket aus Konditorei, Café und Hotelerie. Und ich freue mich über die internationalen Gäste, die auf dem Donauradweg unterwegs sind“, sagt der Konditormeister.

In Colorado geboren

Der 52-Jährige kam in Fort Collins im US-Bundesstaat Colorado zur Welt, siedelte mit seinen Eltern 1976 nach Deutschland um und verbrachte seine Jugend im Raum Köln. Hier absolvierte er die Ausbildung zum Konditor. Später heuerte Christopher Baer als „Kreuzfahrt-Konditor“ auf der MS Europa an und bereiste so zwei Jahre lang die Weltmeere. Zurück an Land, legte er vor genau 25 Jahren in Iserlohn die Meisterprüfung ab und arbeitete anschließend einige Jahre in verschiedenen Städten und Orten im Schwarzwald. Hier lernte er seine Partnerin Elisabeth Meixel kennen und wagte sich mit ihr im Jahr 2000 in die Selbständigkeit.

Das Paar eröffnete am Rhein sein erstes Café. „Weil wir uns entwickeln und weiterkommen wollten, haben wir 2007 das Café Knebel in Munderkingen übernommen“, sagt Christopher Baer. „Das haben wir bis heute nicht bereut, auch wenn uns Corona nach wie vor Sorgen bereitet“.